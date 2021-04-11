5000元消費券最快暑假申請　一文看清4款電子支付工具開通方法！

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-11 12:30

【消費券／電子支付／註冊／登記／開戶／教學】財政司司長於2021至22年度《財政預算案》公布，向合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額為5000元的電子消費券。政府今日（11日）公布4間協助推行計劃的電子支付工具營辦商，包括支付寶香港（AlipayHK）、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK，目標於暑期期間開始接受登記。 網民得知派錢消息紛紛熱議，惟不少人表示4款工具中僅使用八達通，擔心程序繁複或難以普及使用，《香港01》為大家預備計劃指定的4款電子支付工具開通方法，要用哪一款自由決定！

政府宣布推出電子消費券，並公布4間協助推行計劃的電子支付工具營辦商，包括支付寶香港（AlipayHK）、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK。（資料圖片）

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1.支付寶香港 AlipayHK

支付寶香港是僅次於八達通、獲67%港人使用的電子支付工具；若只計算手機支付，更只有Payme和支付寶香港獲逾6成港人使用，以下為AlipayHK的申請及開通方法：

2.微信支付 WeChat Pay HK

不少人也有微信社交程式，但卻並非人人也有微信支付，以電子錢包使用量計算，2021年WeChat Pay於香港的使用率為9%，與獲42%港人使用的AlipayHK相差逾3成，惟WeChat Pay仍是第二多本港商戶接入的電子錢包的工具，與首位的AlipayHK僅差2萬間。以下為WeChat Pay的申請方法：

3.Tap & Go拍住賞

根據調查資料，Tap & Go拍住賞是各款電子支付工具中最少港人使用的1款，使用率為8%，與首名的八達通相距逾8成。財政司司長陳茂波說，政府在物色電子支付工具營辦商時考慮了一籃子因素，包括工具的普及度、使用方便程度、商戶覆蓋面及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，同時徵詢了香港金融管理局的意見，希望市民能選擇到合適的工具。以下為Tap & Go拍住賞的申請方法：

4.八達通

作為港人最熟悉的電子支付工具，相信毋用多介紹，現時全港有95%以上年齡介乎15至64歲的港人擁有八達通，不過你知道手上的八達通是甚麼版本嗎？以下為個人版八達通的申請辦法：

政府公布4間電子支付營備商的消息引來網民熱議，不少網民驚訝早前盛傳會獲納入的滙豐PayMe竟然落空，又大呻在4間營辦商當中，目前只有使用八達通。不過也有部份網民對入選的營辦商感到滿意，認為對港人而言，八達通已是最方便的選擇。

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