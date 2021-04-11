消費券｜4營辦商入圍　Payme大熱倒灶網民狂呻：得普通八達通點算

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-11 11:56

政府公布5000元電子消費券的4間儲值支付工具營辦商，包括支付寶香港（AlipayHK ）、八達通、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞，目標在今年暑假期開始接受登記。消息一出，不少網民驚訝早前盛傳會獲納入的滙豐PayMe竟然落空，又大呻在4間營辦商當中，目前只有使用八達通，「仲要係冇名最普通嗰隻」，相信日後將要申請有身份登記的個人八達通。

政府公布5000元電子消費券最新消息，支付寶香港、八達通、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞獲選為消費券的儲值支付工具營辦商。（資料圖片）

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財政司司長陳茂波表示，政府在物色營辦商時已考慮儲值支付工具普及度、使用方便程度、商戶覆蓋面，以及相關經驗和配套、籌備所需時間等；當局正與4間營辦商商討細節，包括系統設計、詳細流程等，將盡快公布計劃詳情。

政府公布消息後，許多網民對PayMe落選感到失望，並認為在個人用戶普遍程度上，PayMe一定遠高於Tap & Go拍住賞，「拍住賞係乜嘢嚟？好似未聽過」、「有拍住賞但竟然冇PayMe？」；惟另外有網民就估計，由於PayMe於本港零售消費點太少，而當局表明考慮商戶覆蓋面，「PayMe咁少舖頭用得，喺政府角度一定係唔方便」。

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不過，亦有部份網民對入選的營辦商感到滿意，認為對港人而言，八達通已是最方便的選擇，更指「何必玩咁多嘢，而家好多都用到支付寶、八達通，有𠵱2樣嘢已夠玩」。

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