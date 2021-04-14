港男灣仔返工欲屯門置業　讚配套好但擔心塞車　網民：退休先搬啦

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-14 08:00

說起屯門公路，不少人都會想到「塞車」、「炒車」、「返工地獄」等關鍵詞，因而嚇窒許多有興趣在屯門置業的市民。最近1名現居筲箕灣、在灣仔上班的打工仔就在facebook發帖，向屯門街坊問道「屯公係咪真係日日塞？返工放工都塞？」，引來正反兩派網民激辯，更有網民突破盲腸，提醒樓主應該關注通關後屯門會否逼爆，「宜家係虛假既屯門，通返關後屯門人數會急升三倍」。

有現居筲箕灣的男子網上發帖，表示想在屯門市中心置業，就此詢問網民意見。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

樓主今早（13日）在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，表示自己有興趣於屯門市中心附近買樓上車，喜歡該處樓下有數個大型商場，區內也有街市，鄰近西鐵站。不過，他同時指出自己在灣仔上班，工作時間為上午9時至下午6時，「想問吓各位屯公係咪真係日日塞？返工放工都塞？我應該搭西鐵穩陣啲……對嗎？」。

帖文隨即引來熱議，不少屯門街坊力勸樓主「回頭是岸」、「唔好做傻事」，以過來人的身份分享親身感受，「日日搭2至3個鐘車係等閒事」、「又唔係日日（塞）嘅，兩日左右撞一次啦，唔撞都塞的」、「習慣放假留喺屋企，因為市中心唔係屯門人行㗎」，認為在屯門區居住根本並非如外界所料，能夠享受生活，建議樓主倒不如留在港島區，「慳返啲搭車時間，多啲陪屋企人仲好啦！」。

【按圖放大看正反網民意見▼▼▼】

+ 19 + 19 + 19

然而，部份網民則反對屯門被標籤，質疑「返工放工時間香港有邊一區唔塞？」，並認為屯公塞車問題被誇大，「又唔會成日塞的，我返8：30，我搭7：00車都好順，出到灣仔都唔使8：00」，指樓主亦可以乘搭村巴，一旦遇上塞車，司機都會避開相關路段。

（fb群組「屯門公路塞車關注組」）

同場加映：屯門公路苦主創意自救 一人一計解決塞車噩夢：設騎牛專線

屯門公路苦主創意自救 一人一計解決塞車噩夢：設騎牛專線

+ 4 + 4 + 4

同場加映：屯門人騎牛上學、商場可泊牛？ 中大生作品望大眾反思刻板印象▼▼▼

+ 3 + 3 + 3