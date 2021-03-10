老公近半年性趣缺缺　人妻終揭無性生活「元兇」：唯有搬先解決到

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-10 21:00

性生活不協調是部份夫妻吵架的原因，嚴重的話更可導致肉體出軌或離婚收場。有人妻最近在討論區發文，表示與丈夫結婚2年，惟半年來毫無性生活，擔心自己在丈夫眼中已沒有吸引力；不過，她丈夫很快就道出真相，原來令他一直性趣缺缺的原因，竟與上班路程有關。

有人妻最近發文訴苦，指與丈夫已半年沒有性生活，擔心自己是否已經沒有吸引力。（資料圖片）

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人妻日前在香港討論區以「性生活大減…終於發現咗原因」為題發文，表示自己與丈夫結婚2年，但已經半年沒有性生活，「前晚我撩佢，佢死蛇咁」，讓她忍不住問道：「係咪我已經無晒吸引力……」

不過，丈夫後來解釋無性生活其實與她無關，狀甚疲倦地說，「日日晨咁早返工放工，連埋搭車前後3個鐘真係無晒心機」。人妻補充指，他們在屯門居住，自己在附近商場有兼職工作，丈夫卻要到鰂魚涌上班，收入穩定但路途遙遠，「同公司Long D（長距離戀愛），原來就係死因……睇嚟唯有搬先解決到」。

丈夫後來解釋，指每天上下班路途遙遠，回家時已精疲力盡，性趣缺缺。（資料圖片）

帖文引來網民討論，不少人對樓主丈夫的說法半信半疑，「男人點會攰」、「冇咗新鮮感啫」、「咁嘅原因都信？」、「星期六日唔使返工，有冇性生活啊？冇就要面對現實」；但也有人認為香港人工作壓力大，而且工時和交通時間長，因此影響性生活也不足為奇，「沒有精力，壓力太大吧」、「精神壓力大，工作時間長，私人時間卻短，運動都唔想做啦，一樣原理」。

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（香港討論區）

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