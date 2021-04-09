屯門途人過馬路　有車衝燈高速閃過超驚險　旁邊司機1動作救一命

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-09 16:30

馬路如虎口，即使遵照交通規則過馬路，都要打醒十二分精神留意路面情況。一條於屯門青山公路拍攝的車Cam片段在網上引起熱議，只見片中女途人在綠色行人過路燈亮起時過馬路，詎料突然有車衝紅燈高速駛過，幸好旁邊的重型車司機以1個動作提醒，令她及時停步避過一劫。女途人其後在網上留言感謝司機救一命，影片同時引起居民討論，指該位置的衝紅燈問題嚴重，相當危險。

片中女途人過馬路時，突然有車衝紅燈高速駛過，幸好旁邊的重型車司機以1個動作提醒，令她及時停步避過一劫。（fb專頁「張錦雄Kenneth Cheung」影片截圖）

車CAM拍下全過程：女途人過馬路遇車衝燈險撞↓↓↓

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屯門區議員張錦雄在facebook專頁分享此車Cam片段，表示該片由1名重型車司機轉發給他，是上月底下午7時許在青山公路近亦園的路口位拍攝。從影片可見，該重型車停在紅綠燈前，當時綠色行人過路燈正亮起，1名黑衣女途人準備過馬路，不料重型車司機留意到旁邊正有1輛車高速駛近，遂立即響咹警告，該名女途人嚇一跳即停下來，跟該輛車只有幾步之距，最後在其前方高速閃過，畫面險象橫生，她其後望向重型車司機並點頭表示謝意。

張錦雄引述重型車司機表示，該路段經常有車未能留意紅燈而直接衝過去，而行人亦有可能被停下來的車輛阻擋視線，「有啲司機唔係刻意衝燈，而係根本無留意到有紅綠燈！」

影片引起網上熱議，不少屯門居民都指該路段的確危險，每次行經都要望得清清楚楚，加上一條直路「唔會開得慢」，發現紅燈都未必及時剎車。片中女子都留意到網上討論，遂在影片下方留言相認，稱很感恩有人幫手發聲，當日綠燈我過緊馬路，架車衝燈，真係嚇親。幸好有司機響咹我先停得切」。

張錦雄接受《香港01》訪問表示，他已聯絡運輸署表達關注，對方回覆稱會交回警方跟進，長期則會研究裝設快相機。張錦雄又指，該路段險象環生的情況幾乎天天都發生，但印象中未曾真正發生交通意外，不過青山公路藍地段至洪水橋段則每年都有意外發生，過去一年最少有三宗。

同場加映：港媽帶女童亂過馬路險被撞 司機急剎車場面驚險

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