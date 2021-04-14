小鄧紫棋蕾菈玩「漫畫腰挑戰」曬終極纖腰！男友挑機失敗變笑話

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-14 18:46

有「小鄧紫棋」之稱的台灣美女網紅蕾菈（Lyla）於本月1號透過社群平台宣布，目前和DJ湯宇戀愛中，喜訊獲得大批祝福。她近日與男友一起進行當紅的「漫畫腰挑戰」，身體相當柔軟輕鬆拍下認證照，反觀男友卻一臉辛苦，模樣被網友笑說「像喝醉」。

「漫畫腰挑戰」已經在網路上爆紅一陣子，因為可以炫耀柔軟身段及纖細蠻腰，吸引眾多女生躍躍欲試，蕾菈也跟上風潮，找了男友和自己一同進行挑戰。

蕾菈「漫畫腰挑戰」大成功！點圖放大看她與男友的纖腰照及更多IG美照👇👇👇

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照片一貼出，湯宇的表情立刻引起網友討論，爆笑表示「看起來超辛苦」、「笑死，第2張是喝醉吧」、「爆青筋整個很搶戲」、「就是摔下椅子啊」、「腦充血比較明顯啦」，也紛紛留言「蕾菈腰好厲害喔」、「妳們好可愛」、「我看了腰好痛」、「怎麼辦我選2」、「難道蕾菈就是漫畫腰本體嗎」、「骨頭很軟」。

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