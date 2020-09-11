小鄧紫棋街頭遭性騷擾？雙手護胸倒地求救　網民：建議做婦科檢查

台灣YouTuber蕾菈（Lyla）擁有77萬訂閱粉絲，街訪影片大受歡迎，不過日前她在街頭慘遭「受訪者」攻擊下體，癱軟倒地喊「救我」。

蕾菈大庭廣眾遭性騷擾？她倒地求救，網民卻建議做婦科檢查原因竟是…（點圖放大▼▼▼）

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原來大庭廣眾之下，直接撲倒蕾菈的是一隻狼狗，影片中蕾菈搞笑要對母狗進行採訪，沒想到狗狗直撲蕾菈下體狂聞，不管蕾菈怎麼擋，狗狗不屈不撓用頭狂鑽，讓蕾菈毫無招架之力。

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蕾菈被嚇得花容失色，趕快護胸，癱軟倒地求救：「媽媽不要，我那個沒有來，不要這樣，拜託拜託，可不可以救我。」笑翻反骨男孩的工作人員田田，吐槽蕾菈：「你怎麼感覺很爽？重點是你幹嘛在喘氣？」

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酷炫搞笑留言：「第一次想當狗誰也想當？」網友也表示「可惡下輩子一定要當狗」、「這隻狗老司機啊」、「狗狗的反應不尋常的話，建議去檢查一下身體，特別是婦科」、「之前有國外新聞，狗狗可以聞判斷出癌細胞的部位，也許是個警訊、建議婦產科檢查一下」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】