猛鬼宿舍｜夢見AV女神飯島愛　原來畀鬼壓　結局神展開仲驚過撞鬼

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

無論是學校宿舍還是打工宿舍，或多或少都會出現靈異傳聞。今次便有高中生分享自己做暑期工住員工宿舍時遇到的靈異事件。

文：Lin Beelu（發表於爆怨2公社）

請容我先很無聊的介紹一下故事的前因……那年，我還是個青春陽光的高中生，在同學邀約下，我到了一間知名連鎖速食店打工，也是我這輩子的第一份工作。由於每天騎機車通勤要半小時，再加上正值叛逆期自己也不想住在家，於是我決定住在公司隔壁的員工宿舍。

那是一棟四樓的透天厝，一樓是廚房＋客廳，二樓、三樓分別有2間房間，四樓則是一間房間+曬衣場，由於該店的位置處於偏鄉，又是知名的觀光景點，所以員工幾乎都是從別縣市派來支援，尤其是寒暑假的時候人力需求更是要平常的好幾倍。故事就發生在那年的暑假……（點圖繼續閱讀）👇👇👇

+23
+23
+23

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

【延伸閱讀】【堅恐怖】陰陽眼女學生突驚叫　老師事後追問先知自己身旁曾有……（點圖放大閱讀）▼▼▼

+31
+31
+31

【延伸閱讀】清明節帶阿仔掃墓遇恐怖停車格　阿媽事後知真相崩潰：我現在信了（點圖放大閱讀）▼▼▼

+13
+13
+13
台灣靈異｜舊屋常傳出腳步聲與燒炭味　最後竟靠這招驅散自殺亡靈
邀亡母參加婚宴　新娘打算畀靈牌坐主家席　網民狂勸：千祈唔好！
台灣鬼故｜九份呢個位勿自拍　身後突現古裝女　竟因見廟就拜出事
靈異故事｜聽聽下歌耳筒突然傳出一把細路仔聲　下秒即遇驚嚇怪事
開車時掛倒後鏡護身符突然跌落嚟　一問先知竟同「家族冥婚」有關
婦科診所恐怖怪談：慘遭13嬰靈纏身多年　打畀阿媽先知驚人秘密
冇睇講下都出事？傾「送肉粽」即遇恐怖事：講愈詳細佢愈快搵到你

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。