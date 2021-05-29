猛鬼宿舍｜夢見AV女神飯島愛　原來畀鬼壓　結局神展開仲驚過撞鬼

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-29 22:30

無論是學校宿舍還是打工宿舍，或多或少都會出現靈異傳聞。今次便有高中生分享自己做暑期工住員工宿舍時遇到的靈異事件。

文：Lin Beelu（發表於爆怨2公社）

請容我先很無聊的介紹一下故事的前因……那年，我還是個青春陽光的高中生，在同學邀約下，我到了一間知名連鎖速食店打工，也是我這輩子的第一份工作。由於每天騎機車通勤要半小時，再加上正值叛逆期自己也不想住在家，於是我決定住在公司隔壁的員工宿舍。

那是一棟四樓的透天厝，一樓是廚房＋客廳，二樓、三樓分別有2間房間，四樓則是一間房間+曬衣場，由於該店的位置處於偏鄉，又是知名的觀光景點，所以員工幾乎都是從別縣市派來支援，尤其是寒暑假的時候人力需求更是要平常的好幾倍。故事就發生在那年的暑假……（點圖繼續閱讀）👇👇👇

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