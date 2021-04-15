上班衣着不能Hea　同事照背心踢拖再1招拆解　 網民：真係幾天才

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-15 11:00

大部份辦公室打工仔1星期工作5天，而從事不同行業便有不同衣着要求，最近有網民就在討論區發帖，表示公司一向規定員工上衣至少要穿短袖，下半身則及膝短褲和包腳趾的鞋款，惟1名男同事卻「見招拆招」，每天只穿背心、人字拖和短褲上班，到公司才換上放在櫃內的襯衫和鞋，讓他不禁讚歎，「真係幾天才，公司又吹佢唔脹，佢又返得舒服……」。

有網民發文分享指公司向來有穿着規定，但1名男同事卻想出方法拆解，讓他大讚是「天才」。（電影《賭俠》劇.照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名網民在香港討論區發文，表示公司對員工有衣着規定，上半身最少需穿短袖衫，不能是吊帶或背心，下半身則要及膝短褲或長褲，假如想穿拖鞋，就必須是包腳趾的「密頭鞋」，由於嫌麻煩，普遍同事都只是穿T恤配搭牛仔褲上班。

然而，所謂上有政策，下有對策，樓主形容公司有名同事「已經HEA出新境界」，直指對方為天才，「每日就係背心、人字拖、短褲返工，返到公司之後就喺櫃度拎件襯衫着，之後喺枱底拎對鞋出嚟換」，日日如是；每天下班離開公司前則除下襯衫，噴一噴衣物除臭和消毒，又放回櫃內。

樓主指該名同事每天穿背心、拖鞋上班，一到公司就換上放在櫃內的襯衫和鞋。（Scott Graham / Unsplash）

男同事的做法引來網民討論，不少人同樣讚賞其應對方法，又指該情況等如要穿制服的工作，「高招，我同事都只是返到公司換拖鞋」、「做保安都係要着制服，好多都係便服返到公司再換，樓主點睇？」、「同返工着制服個概念好似」、「返工前、放工後着返自己鍾意着嘅，有咩問題？」但也有人認為這樣做會影響在該公司的仕途，令上司留下壞印象，「炒唔到但以後唔使升」。

（香港討論區）

同場加映：睇新人返工１個月被老細「問候」

+ 6 + 6 + 6

同場加映：網民第1份全職工作最大得着👇👇👇