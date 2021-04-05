00後小鮮肉入職被叫細佬　90後女升呢變阿姐感嘆：明明仲係2字頭

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-04-05 09:00

每間公司總有新同事入職，眼看身邊同事的年紀一年比一年小，連00後也不禁感嘆時光飛逝。有網民指今日遇到公司一位男新人任職接待員，對方是00後的小鮮肉，同事們也紛紛稱他做「細佬」，本是90後的樓主即「想當年」，指自己也曾被同事說似中學生，甚至以「阿妹」稱呼，令她驚覺原來轉眼間已變成別人眼中的阿姐阿哥，「明明都仲係2字頭」。

有網民指今日遇到公司一位男新人任職接待員，更是00後的少年，就連們也紛紛稱他做「細佬」。（《未生》劇照）

有女網民近日於香港討論區撰文，表示近日公司有新入職的男同事，並在接待處工作，後來才得悉他是00後小鮮肉，不少同事也以「細佬」稱呼。樓主大嘆光陰不復再，又指4至5年前當時也是20歲出頭，上班時也曾被當時的同事叫「阿妹」，甚至因為自己的童顏，令不少人以為她未成年，大讚她夠年輕。

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不過時移世易，自從新同事的年紀越來越小，樓主感嘆自己不再是年少無知的新人，「而我地呢啲已經係X姐、X哥」。她概嘆：「明明都仲係2字頭，但好似已經出左黎做野好耐，個世界好似逼住大家成長得好快咁」。

網民咁樣睇▼▼▼

（香港討論區）

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