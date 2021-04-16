人夫一撳錢即被妻審犯式提問　霸氣對話嚇呆網民：沒有尊嚴的婚姻

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雖說有些人夫會將薪金「上繳」，再由老婆發零用錢，但這樣也太慘了！台灣有網民在fb抱怨，稱自己只是提款1000元台幣（約270港元），妻子都會馬上知道而且問他錢的用途，他和妻子的對話更是震撼。事件引起網民熱論，有人形容樓主經歷一段「沒有尊嚴的婚姻」，也有人指妻子會知道樓主的提款紀錄，很可能是在網上銀行設定了訊息通知，又建議夫妻間最好分開管錢。

台男去提款，馬上被老婆問他錢的用途。（示意圖／資料圖片）

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有台灣人夫在facebook「匿名公社」發文，稱自己一去銀行領錢就被妻子問長問短，還上傳了自己和妻子的對話內容：

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樓主笑言自己一領錢後老婆馬上就會發現，然後會問他那些錢的用途，感覺做任何事都逃不出老婆的手掌心，「婚姻生活，就是這麼刺激」。

網民看完對話，認為樓主的老婆規管過嚴，應該是在網上銀行設定了一提款就有訊息通知，「你有用網路銀行，且電話號碼綁在你老婆手機，只要有動錢，不管進出，她都知道」，形容他的妻子更像是個債主。有網民就建議夫婦的錢應分立銀行帳戶，又指樓主情況像經歷一場「沒有尊嚴的婚姻」。

網民點睇：

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