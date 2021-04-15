瘋傳台灣爆笑餐牌食物英文譯名　估下tribute同lu meat係啲乜？

撰文：聯合新聞網
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台灣的美食受到許多國外民眾的喜愛，不少店家也會特地附上雙語菜單，方便觀光遊客點餐。不過，近日一名網友貼出一張英語菜單，其中荒謬的英文翻譯讓外國人實在看傻了眼。
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照片一出，許多網友看了紛紛笑回「要不要吃control meat」、「走了啦，來吃under water」、「外國人看到會嚇一跳，這是食人肉餐館嗎」、「招牌便當感覺很難咬」、「太為難外國人」、「下水湯英文也太神秘」、「誰敢點」。
其實為了因應各國觀光遊客，台北旅遊網過去曾針對常見的餐點，羅列出「百大小吃多語菜單」，提供包含中文、英語、日文及韓語的翻譯給店家使用，其中就可以查詢到魯肉飯的英文為「braised pork on rice」、控肉飯則是「soy-braised pork with rice」等，避免翻譯不當釀出笑話。
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