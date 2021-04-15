瘋傳台灣爆笑餐牌食物英文譯名　估下tribute同lu meat係啲乜？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-15 10:30

台灣的美食受到許多國外民眾的喜愛，不少店家也會特地附上雙語菜單，方便觀光遊客點餐。不過，近日一名網友貼出一張英語菜單，其中荒謬的英文翻譯讓外國人實在看傻了眼。

睇下你估唔估到係啲乜？答案在最後（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

照片一出，許多網友看了紛紛笑回「要不要吃control meat」、「走了啦，來吃under water」、「外國人看到會嚇一跳，這是食人肉餐館嗎」、「招牌便當感覺很難咬」、「太為難外國人」、「下水湯英文也太神秘」、「誰敢點」。

其實為了因應各國觀光遊客，台北旅遊網過去曾針對常見的餐點，羅列出「百大小吃多語菜單」，提供包含中文、英語、日文及韓語的翻譯給店家使用，其中就可以查詢到魯肉飯的英文為「braised pork on rice」、控肉飯則是「soy-braised pork with rice」等，避免翻譯不當釀出笑話。

【同場加映】網民眼中20個奇怪英文名 叫Smile、Pure好尷尬 CDEF可以點讀？（點擊放大瀏覽）👇👇👇

【同場加映】網民眼中20個奇怪英文名 叫Smile、Pure好尷尬 CDEF可以點讀？

+ 17 + 17 + 17

【同場加映】Meme唔係讀「咪咪」 連Film都讀錯？ 10個最難讀單詞（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

延伸閱讀：

日月潭乾涸見底！他在潭底拾獲一黑色機體 網回：手扒機無誤

破萬元名牌戒指神似這東西 網歪樓曬照：第一次可以炫富

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】