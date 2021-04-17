童顏寫真女星突公布與妹妹拍寫真集　同擁美貌與身材引網民哄動！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-17 23:00

日本寫真女星長澤茉里奈除了身材不得了之外，童顏樣子更是其最煞食的特點，成功吸引大量粉絲。近日她就在IG上分享照片，說其實她還有個比自己年輕6年的妹妹，更會一起拍攝姐妹寫真集，粉絲們都哄動起來！

長澤茉里奈（右）早前公布將會與妹妹長澤聖愛（左）一起拍攝寫真。（IG「marinanagasawa1008」圖片）

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長澤茉里奈今年25歲，除了在寫真集大曬她的超級身材及性感打扮之外，寫真集另一賣點相信是其稚嫩的五官，長澤茉里奈身高僅1.53米，看起來與真實年齡差距極大，故在許多粉絲心中她絕對是童顏代表！

出乎大家意料的是，長澤茉里奈原來還有1名年僅19歲的妹妹長澤聖愛，2人更會一起拍攝寫真集。長澤聖愛看起來與姊姊也有6、7分相似，不過樣子成熟一點，甚至可以說更加像長澤茉里奈的家姐！

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