英國網民去Tesco買蘋果　打開個袋發現送iPhone嚇親　網民讚識玩

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-16 22:00

買蘋果有機會得到蘋果iPhone？英國有網民日前在Twitter上分享，自己早前在Tesco訂購了蘋果等商品，去取貨時店員告訴他「有驚喜」，原本以為有個復活蛋之類，未料一打開竟然是1部iPhone SE，高興得上網分享。英媒指這其實是當地Tesco的營銷活動，買特定的產品會隨機抽到電子產品，除了買蘋果有機會送iPhone外，其實還有Samsung及Nokia等產品。有網民留言稱讚活動，Tesco Moblie的小編竟走入帖文抵死回應，說「我們會留意你的訂單」。

網民買了袋蘋果，結果竟然收到1部iPhone。（「Nick James」Twitter圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

50歲英國網民Nick James在連鎖超市Tesco訂購1袋蘋果，打開發現竟然是1部iPhone SE，馬上拍照到Twitter分享。事緣他星期三（14日）晚上從特威克納姆（Twickenham）的Tesco拿到自己早前訂購的商品，工作人員告訴他袋子內會有驚喜，初時半信半疑以為會是個復活蛋之類的小心意，未料打開袋子，發現買蘋果竟然有iPhone送。確認自己是買蘋果所以隨機抽到蘋果的手機後，他笑言自己「訂蘋果抽到蘋果手機」，兒子們都非常高興。

網民看到帖文後說他好彩，但原來還有其他人都中獎，有人看到獎品附帶的卡片，見到獎品中原來有Nokia產品，急問「Nokia？他們還製電話嗎？」有網民大讚這其實是個聰明又慷慨的營銷策略，成功引起網上討論，留言竟引來Tesco Moblie小編回覆，笑言會多留意他的訂單。

有網民一樣收到蘋果產品。（「Nick James」Twitter圖片）

英媒指這其實是1個叫「超級替代品」（Super Substitutes）的活動，Tesco 會隨機送出蘋果的iPhone、AirPods和Samsung 產品等，但要先買特定貨物，例如有人訂購蘋果，就有機會得到蘋果手機，買洗衣餅有機會得到Samsung Galaxy Tab 7、意大利薯仔丸子有機會得到Nokia 3.4等，但需留意哪些貨物有抽獎。

（綜合）

▼▼點擊下圖睇港女生搭西鐵遇好人好事▼▼

+ 3 + 3 + 3

同場加映：邊個話香港人冷漠？網民熱數陌生人暖心小動作▼▼▼

+ 21 + 21 + 21

同場加映：婆婆摷垃圾桶撿剩飯 熱心男諗計贈飯兼暗藏$500