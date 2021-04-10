浮潛女生西貢海底發現iPhone　fb發帖尋物主　不求回報結局超暖心

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-10 20:30

在海底執到iPhone，能正常開機卻沒有電話訊號，如何尋失主？答案是借助網絡力量，馬上就能找到！有熱心女生日前在facebook群組發文，稱在西貢海下灣玩浮潛時，在水底拾獲紫色電話袋，內裏的iPhone仍有電，封面則是BB照片，相信手機有許多具紀念價值的資料。女生其後在fb群組發帖尋失主，未料很快就有失主的朋友發現，女生不求回報，結局卻許多網民驚嘆超暖心。 尋獲電話的網民May May接受《香港01》訪問指，她為了找到失主在多個fb群組發貼，昨日（9日）已順利將iPhone交還，物主還特意買了朱古力向她道謝，她又笑言物主稱遺失手機時，已覺得無可能尋回，沒料竟能失而復得。

香港女生May May和朋友浮潛時發現水底有部iPhone，於是在fb發文尋找物主，最後順利物歸原主。（May May提供圖片）

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香港女生「May May」日前在fb群組「西貢之友」貼文，稱本周三（7日）時在西貢海下灣浮潛時，在水底見到1個紫色防水電話袋，內含1部金色的iPhone 11Pro，找到時仍然有電，相信物主遺失不久，不過手機當時已經沒了電話訊號，物主可能已經換了張新的SIM卡。

不過，她見到手機的封面照是張嬰兒照片，覺得手機內應該有許多具價值的照片和資料，故發文希望找到物主或物主的朋友，以便交還。May May發文時強調，「本人唔會收取任何報酬物歸原主，希望失主可盡快拎返部電話」。結果，真的有物主的朋友看到其中1個帖文，並留言，「朋友喺水度搵咗個幾鐘都搵唔到」。

網民點睇：

網民May May接受《香港01》訪問時表示，當天她們浮潛時見到水底有東西在飄下飄下，後來回想起，那應該是電話防水袋上的繩子，然後其中1個朋友潛下去，發現有部電話被石頭夾着，於是撿起拿上水。她其後想試試尋找物主。雖然在網上找手機主人有如大海撈針，她和弟弟決定一起發帖尋人，先後在多個群組分享尋找物主的帖文，最終物主的朋友剛巧在其中1個群組見到貼文，並通知物主聯絡她。

物主特意買了朱古力致謝。（May May提供圖片）

昨晚（9日）May May已順利將手機物歸原主，她早在貼文提到自己不是想收取報酬，最後物主就送了她1盒朱古力表達心意。May May表示物主稱發現手機跌落海時原本早已放棄，當能找回手機時「好開心好驚訝」。她就覺得最重要是物主找回電話，因裏面應有許多珍貴照片，自己並不求回報和讚賞。

（綜合）

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