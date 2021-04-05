iPhone沉水底1年奇蹟尋回　充完電正常運作　網民：防水袋廣告？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-05 15:00

現時人人手機不離身，就算玩水上活動，也要將手機放入防水袋掛在身上。有台男今早（4日）在facebook發文，表示自己去年在南投縣日月潭，不慎將放在防水袋連iPhone 11 Pro Max跌落湖中，未料事隔1年，該手機竟因水位退卻而浮出水面。最令人震驚的是，事主為iPhone充電後，手機竟一切功能正常。大批網民看後紛紛追問防水袋的牌子，更笑言「防水袋公司要付你代言費」。

有台男網上發文，指其iPhone 11 Pro Max在跌落日月潭的1年後，竟因水位退卻而重見天日。（fb「爆廢1公社」圖片）

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男事主今早在facebook群組「爆廢1公社」發文，表示去年3月15日曾於日月潭玩直立板，惟落水時，掛在頸上的防水袋連同iPhone 11 Pro Max不小心將跌到湖中，當時朋友還開玩笑說「放心，1年後就能再見到你的iPhone 11 Pro Max 512G」。

直至數個星期前，事主在與妻子閒聊之際，也打趣說：「手機會不會就這樣浮出水面？」，詎料近日他收到水上活動店家的短訊，指其iPhone真的「重見天日」了。他與店家見面時再了解詳情，引述對方稱撿到iPhone的位置，「那種低水位，上次出現大約在50、60年前」，因當地近期水位大退，才能發現去年「入水」的手機，甚至當他們取回iPhone後，水位已開始慢慢上升。

手機失而復得，事主又驚又喜，更坦言因此失眠數天，而且當他拆開防水袋，發現塑膠套竟沒有滲水，iPhone完好無缺，「無線充電正常，有線充電正常，開機後全部功能正常」，自己也不禁嚇一跳。另外，店家在找到事主手機，同時還找到另1部iPhone 11 Pro Max，以及Nokia手機。

帖文一出隨即掀起熱議，並在短短半天便吸引逾萬個讚好，網民留言急問防手袋的牌子款式，「我比較想知道防水袋是那一種的」，又笑指樓主是防水袋「打手」，「嚴重懷疑這是忘了附購買連結的防水袋廣告哦」。

（fb群組「爆廢1公社」）

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