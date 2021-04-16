1個身體、2個頭、3隻手！印度婦誕罕見連體女嬰　醫生指恐難生存

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-16 23:00

印度有貧窮農村婦最近誕下罕見的連體雙胞胎（連體嬰），她們共同擁有1個身體，胸腹相連，但有2個頭，2隻腳及3隻手，女嬰目前情況穩定。當地醫生指這種情況是胎兒在子宮內發育不正常，形容只有百萬分之一的機會發生，要繼續做檢查了解細節，但承認這類嬰兒存活並過正常生活的可能性很低。 女嬰的母親稱懷孕檢查時，醫生並沒有告訴她有任何異常，夫婦也沒有錢負擔龐大的醫療費用，正尋求邦政府的協助。

印度1名農婦誕下罕見連體嬰，稱早期懷孕檢查時醫生沒告訴她有異常，由於醫療費用高昂，正尋找邦政府協助。（NDTV截圖）

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印度奧里薩邦（Odisha）肯德拉帕拉（Kendrapara）有孕婦誕下罕見的連體嬰（Siamese twins），她們是雙胞胎女嬰，共用1個身體，有2個頭，3隻手和2隻腳。連體嬰在私人療養院出世後馬上轉送到地區醫院，後來病情一度惡化，再轉送到1間兒科研究醫院治理，幸好目前情況穩定。

連體嬰父母Umakant Parida和Ambika Parida是當地名為Kani村的貧窮農民，另育有1名兒子，根本負擔不起手術費用，Ambika稱不知道自己懷着連體雙胞胎，懷孕早期去檢查時，醫生也沒有告訴她雙胞胎的情況，直至在醫院分娩時才知誕下連體嬰。由於醫療費用龐大，他們已向州政府尋求協助。

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當地的地方總部醫院兒科顧問醫生Debasish Sahoo稱，連體雙胞胎是罕見的先天性畸形，只有胎兒在子宮內發育不正常才會出現，形容只有「百萬分之一」的機會發生。雙胞胎姊妹共享身體胸腹相連有3隻手和2隻腳，要各自同嘴進食和各自的鼻呼吸，現在要為嬰兒做超聲波檢查，了解異常的細節，但亦承認這類嬰兒存活並過正常生活的可能性很低。

醫生承認這對連體嬰存活並正常生活的可能性很低。（NDTV截圖）

Sahoo續稱，這類異常生育的情況已經愈來愈少，但在農村地區，仍然有很多民眾沒有按時服藥，甚至停止服用葉酸和其他藥物，孕婦在懷孕後期也不做超聲波或異常檢測掃描。

印度傳媒指，2017年時奧里薩邦政府曾經支付了另1對雙胞胎女嬰 Jaga和Kalia的分離手術費用，連體雙胞胎最終在全印醫學科學研究所（AIIMS）成功分離。

（綜合）