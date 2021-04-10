100kg小象走失被困水溝　man爆印度男抬上膊狂奔50米助尋母

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-10 09:00

男人味不一定要靠健壯身型或雄渾聲線顯示，印度1名森林管理員就靠1次英勇救象的行動展現man爆一面。當地環境部1名職員早前於Twitter轉載1段攝於2017年的影片，片段在網絡再度瘋傳，原因是影片紀錄了森林管理員勇救小象的過程，片中見他從水溝救出小象，隨即將重達100公斤的小象扛於膊上狂奔50米，希望幫助牠尋回母親，讓網民看得目瞪口呆，大呼感動。

任職森林管理員的薩拉庫馬於2017年從水溝救出1隻走失的小象，並二話不說將重達100公斤的小象扛於膊上，再幫助牠找回母親，獲得網民大讚。（印度森林管理局相片）

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印度傳媒《India Today》報道，當地環境部1名職員於Twitter貼出森林管理員薩拉庫馬（Palanichamy Sarathkumar）於2017年12月勇救小象的片段。事發當日薩拉庫馬接到民眾通知，指1頭母象於山上的寺廟前徘徊，擋住人們出入的路口，他遂與同事趕至，利用不同方法如燒鞭炮等，打算以聲響將母象引回森林中。

事發當日薩拉庫馬收到民眾救助，指1隻母象擋於寺廟前，到場才發現1隻小象被困於附近的水溝，於是作出救援。（Twitter「susantananda3」影片截圖）

不過薩拉庫馬其後於寺廟附近的水溝見到1隻被困小象，牠因受困太久變得虛弱，無法自行步行離開。薩拉庫馬見狀，二話不說走到小象身旁，將重達100公斤的牠扛上自己肩膀，跑了約50米至附近叢林的水坑旁稍作安置，希望助牠找回母象。

薩拉庫馬與同事其後在現場守候數小時，希望看到母子團聚的一刻才離開，惟母象一直沒有出現。他們之後估計，母象因見到人類出現於叢林，擔心自身安全而不敢現身，遂決定先行撤退。翌日眾人再回到原地，發現小象已經離開了，而地面遺留成年大象的腳印，他們才鬆一口氣，相信小象已與母象團聚。

薩拉庫馬扛象救援的過程其後被當地民眾上傳至網絡後獲盛讚，至近日再被1名環境部的職員轉載至個人Twitter，沒料再次引來網民讚好及轉發。不少人大讚薩拉庫馬man爆的舉動，又紛紛好奇182厘米高、80公斤重的他為何能輕易扛起比自己還要重的小象。他則表示「其實牠非常沉重，我只是一時衝動把牠抬起了。當時我怕失去平衡，幸好有同事幫助固定小象，又協助我安置牠」。

Bahubali...

A calf got stuck in mud after falling in a canal.Officials from the Mettupalayam forest rescued the calf but got separated from its mother.



Not to loose time, Palanichamy Sarathkumar, carried the calf to reunite it with the herd. Commitment at its best.



(Old clip) pic.twitter.com/HxXCuZhFsK — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 4, 2021

2020年，德國哈雷的動物園迎來一個感人時刻，大象媽媽Pori相隔12年再和女兒及孫女重逢，未料牠們很快認出對方，更隔住鐵欄用鼻子問好，更令人驚訝的是，Pori快很就和兩隻從未見面的孫女親起來，只有1歲的孫女Elani更走到婆婆肚子下想喝奶，畫面令飼養員動容。大象群屬母系社會，當地的動物園正為大象計劃搬遷，希望同一族群住在一起，Pori三代同堂，園方認為是大象飼養業的重要一步。

Pori和女兒Tana很快相認，更伸出象鼻問好。（「Zoo Halle」fb圖片）

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細孫女Elani主動親近婆婆，還貼近婆婆乳頭想喝奶。（「Zoo Halle」fb圖片）

50歲的亞洲母象瑪拉（Mara）過去25年住在阿根廷一個擠迫的動物園內，經過保育人士幫助，牠終於跨越2700公里移居到巴西的大象庇護所，在遷移的過程意外地揭露瑪拉小時候原來在馬戲團長大，轉手後曾備受虐待，甚至因而失控殺死訓練員，經過坎坷的前半生，瑪拉終於可以在新地方展開生活。

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受困逾35年 營養不良腳甲裂 「世上最孤獨大象」終可離開動物園