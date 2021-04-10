100kg小象走失被困水溝　man爆印度男抬上膊狂奔50米助尋母

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男人味不一定要靠健壯身型或雄渾聲線顯示，印度1名森林管理員就靠1次英勇救象的行動展現man爆一面。當地環境部1名職員早前於Twitter轉載1段攝於2017年的影片，片段在網絡再度瘋傳，原因是影片紀錄了森林管理員勇救小象的過程，片中見他從水溝救出小象，隨即將重達100公斤的小象扛於膊上狂奔50米，希望幫助牠尋回母親，讓網民看得目瞪口呆，大呼感動。

任職森林管理員的薩拉庫馬於2017年從水溝救出1隻走失的小象，並二話不說將重達100公斤的小象扛於膊上，再幫助牠找回母親，獲得網民大讚。（印度森林管理局相片）

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印度傳媒《India Today》報道，當地環境部1名職員於Twitter貼出森林管理員薩拉庫馬（Palanichamy Sarathkumar）於2017年12月勇救小象的片段。事發當日薩拉庫馬接到民眾通知，指1頭母象於山上的寺廟前徘徊，擋住人們出入的路口，他遂與同事趕至，利用不同方法如燒鞭炮等，打算以聲響將母象引回森林中。

事發當日薩拉庫馬收到民眾救助，指1隻母象擋於寺廟前，到場才發現1隻小象被困於附近的水溝，於是作出救援。（Twitter「susantananda3」影片截圖）

不過薩拉庫馬其後於寺廟附近的水溝見到1隻被困小象，牠因受困太久變得虛弱，無法自行步行離開。薩拉庫馬見狀，二話不說走到小象身旁，將重達100公斤的牠扛上自己肩膀，跑了約50米至附近叢林的水坑旁稍作安置，希望助牠找回母象。

薩拉庫馬與同事其後在現場守候數小時，希望看到母子團聚的一刻才離開，惟母象一直沒有出現。他們之後估計，母象因見到人類出現於叢林，擔心自身安全而不敢現身，遂決定先行撤退。翌日眾人再回到原地，發現小象已經離開了，而地面遺留成年大象的腳印，他們才鬆一口氣，相信小象已與母象團聚。

薩拉庫馬扛象救援的過程其後被當地民眾上傳至網絡後獲盛讚，至近日再被1名環境部的職員轉載至個人Twitter，沒料再次引來網民讚好及轉發。不少人大讚薩拉庫馬man爆的舉動，又紛紛好奇182厘米高、80公斤重的他為何能輕易扛起比自己還要重的小象。他則表示「其實牠非常沉重，我只是一時衝動把牠抬起了。當時我怕失去平衡，幸好有同事幫助固定小象，又協助我安置牠」。

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2020年，德國哈雷的動物園迎來一個感人時刻，大象媽媽Pori相隔12年再和女兒及孫女重逢，未料牠們很快認出對方，更隔住鐵欄用鼻子問好，更令人驚訝的是，Pori快很就和兩隻從未見面的孫女親起來，只有1歲的孫女Elani更走到婆婆肚子下想喝奶，畫面令飼養員動容。大象群屬母系社會，當地的動物園正為大象計劃搬遷，希望同一族群住在一起，Pori三代同堂，園方認為是大象飼養業的重要一步。

Pori和女兒Tana很快相認，更伸出象鼻問好。（「Zoo Halle」fb圖片）

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細孫女Elani主動親近婆婆，還貼近婆婆乳頭想喝奶。（「Zoo Halle」fb圖片）

50歲的亞洲母象瑪拉（Mara）過去25年住在阿根廷一個擠迫的動物園內，經過保育人士幫助，牠終於跨越2700公里移居到巴西的大象庇護所，在遷移的過程意外地揭露瑪拉小時候原來在馬戲團長大，轉手後曾備受虐待，甚至因而失控殺死訓練員，經過坎坷的前半生，瑪拉終於可以在新地方展開生活。

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