細思極恐│日本美女OL電梯自拍　2個驚慄位揭真身是50歲大叔

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-17 22:00

修圖軟件、美顏相機等大行其道，網絡上亦有不少關掉濾鏡後一秒變大媽的出事例子，日本近日就瘋傳1張「美女OL自拍照」，只見這位可愛型OL在電梯內拍照，但身後竟然有另1名中年大叔同時舉機自拍，心水清的網民都嚇得毛管戙起來，並發現1個關鍵位，更加肯定「美女OL」與「中年大叔」是同一人！

相中美女OL擁有一頭中長捲髮，露出甜美的微笑，但背後竟然有位穿西裝的上班族大叔，同樣拿起手機自拍。（Twitter「zaitaku_iyada」圖片）

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該名「美女OL」不時在社交平台分享自拍照，單看其肌膚白滑無瑕，就不難發現她非常善用美肌功能，不過近日一張在電梯內拍攝的照片則更引起網上熱議，相中美女OL梳着一頭中長捲髮，露出甜美的微笑，但背後竟然有位穿西裝的上班族大叔，同樣拿起手機自拍。當大家都感到怪怪的時候，有人則發現右下角正有「FaceApp」的水印，可怕的謎底頓時解開了！

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原來美女OL跟上班族大叔都是同1個人，電梯內的鏡子倒影令他露出真身。其實這位「美女臉大叔魂」的網紅「在宅のアーマー」在Twitter的個人介紹中，早已大方地表明自己是1位50歲的大叔，更標明是「加工職人」，由於沉迷FaceApp，便索性建立1個虛擬身份，在網絡上開社交帳戶分享可愛的「變身照」，並寫下輕鬆的生活動態，跟網民互動一下。截至目前，其Twitter已有逾7200個關注者，Instagram亦有超過1.3萬人追蹤。

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