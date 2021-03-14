美女網紅直播驚見睡衣男　先稱弟弟後話整水喉　最後掀小三疑雲

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-14 20:29

直播主成為極賺錢職業，不過直播期間不時會發生難以預料的事件！內地美女直播主「墨子夢」近日直播時因為身後突然出現1名穿睡衣的男子，引起網民猜測熱議她是否已經有男朋友。墨子夢其後3度改口解畫，分別聲稱對方是自己的弟弟和修水喉工人，但未能令網民信服，直至最後，有人留言指該男子是自己的丈夫，旋即令人懷疑「墨子夢」當上小三！

墨子夢日前直播期間，身後突然走出1名穿黑色睡衣的男子。（微博圖片）

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「墨子夢」出鏡時皮膚白皙、樣子甜美，加上大大的雙眼與一頭長髮，吸引不少粉絲追捧，在內地屬有一定名氣的女直播主。有指她停止直播一段時間後，最近才重回直播圈，詎料直播時又發生意外。

墨子夢日前直播期間，身後突然走出1名穿黑色睡衣的男子，她意識到有不該出現的男子入鏡後，立即關上鏡頭將直播片段刪除，然後再重新開始直播，並以輕輕1句說是節目效果便想作罷。不過意外一刻已經被網民截圖紀錄，質疑墨子夢已經有男友而大感崩潰。

有女網民直指男子是她結婚6年的老公，變相出現小三疑雲，惟墨子夢未有正面回應。（微博圖片）

墨子夢的解釋未有令網民滿意，之後繼續被追問，她改口說家中水管壞了，叫該名剛好在附近的男子上來幫忙維修，對方維修期間被淋濕，才會穿上睡衣。惟「修水喉」的人說服力更低，根本沒有人相信。



眼前群情洶湧，墨子夢又再改口，稱睡衣男是她的弟弟。但因睡衣男的樣子看起來比墨子夢要年長 得多，而且是弟弟就更加不需要停止直播，再加上已經多次改口，網民都不相信墨子夢。事後更有女網民指睡衣男是自己「結婚6年的老公」，變相令人懷疑黑子夢是小三，惟她未有正面回應。

（綜合）

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