兒子驚揭爸爸扮單身與內地女WhatsApp　港媽嬲爆：阿仔喊到我心痛

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-01 15:30

忠誠是維持婚姻關係的重要一環！有港媽在討論區上發文，指丈夫被兒子發現假扮單身與內地女子談天，令兒子失望痛哭稱「估唔到自己爸爸係咁」。港媽又說，她一直都不知道丈夫扮單身，更不知道應該如何與丈夫討論事件，因此向網民請教應該如何處理。

港媽在討論區上分享，指發現丈夫扮單身與內地女子聊天。 （Getty Images）

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港媽在討論區上以「急，有難題，C6扮單身，我可以點做？」為題發文，提到丈夫被兒子發現扮單身與內地女子WhatsApp之後感到失望傷心的經過：

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港媽在回應中提到兒子正就讀5年班，看到兒子流淚時覺得十分心痛，「覺得個C6傷害咗佢」，同時覺得十分憤怒，沒有哭出來可能只是因為時刻提醒自己要冷靜面對，「C6背叛我但我又唔知可以點做，佢（兒子）都有問點解無喊」。港媽又提到，兒子正要準備呈分試，過去一直使用Zoom上堂已經影響成績，「呢2個星期開始有返啲動力，竟然整啲咁嘅嘢」。

港媽最後表示，已經在食早餐的時候忍不住在兒子面前與丈夫對質。丈夫指自己沒有出軌，只是當對方普通朋友談天，沒有說自己單身，只是沒有說自己已婚及有兒子，「咁樣係冇問題嘅」。他又指只是覺得悶就找朋友聊天，沒有約對方見面，與對方只認識數天而且她住在深圳。

港媽曾經在兒子面前與丈夫對質，但丈夫並不認錯。（GettyImages）

港媽於是反駁丈夫，質疑是否自己覺得悶又可以做一樣的事，立即令丈夫無話可說，但他仍堅持「根本好小事，係普通朋友傾計」。丈夫之後更說只是想認識該名女子之後再介紹給單身好友，於是港媽又反駁指「即係我想介紹個男仔畀朋友，首先要扮單身傾完睇下O唔OK先介紹畀朋友？」，但丈夫就沒有回應，之後再說如果他有心出軌，就會買太空卡避免被察覺。

網民都批評丈夫的行為過火，支持港媽之餘亦都給予意見解決婚姻危機。有網民認為，港媽應該趁丈夫未泥足深陷時「直接等佢知道後果係點」，亦提醒如果丈夫不知悔改，自己要思考能否原諒對方或是離婚後的經濟問題。另外有人指出，幸好港媽及早發現令丈夫停止出軌行為，「咁如果發現唔到繼續落去會點呢？」，批評丈夫不覺得自己有錯的主因是尚未有肉體出軌，勸港媽「你都係諗定後路啦」。

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