網民出Po分享最任性使錢經歷！16萬買Lego自己玩　有人考牌前買車

撰文：卓柏安
最後更新日期：
辛苦搵來志在「使」！每日勤勞地工作，收到薪金後將錢變成自己喜歡的模樣當然是最爽快的事，有網民就在討論區上發文，叫大家一起分享自己1次使錢最隨意任性的經歷！
有網民在討論區上發文，叫大家分享使錢最任性的經歷。（電影《富貴逼人》劇照）
網民「黃昏武士」在連登討論區上發文，問各位網民「你哋使錢使得最任性嘅1次係點」，樓主亦「先講為敬」，指自己使錢最任性的1次就是「搭的士去步行距離2分鐘嘅地方」。網民們分享的就明顯比樓主任性得多，而且金額亦都沒有最誇張只有更誇張：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】
+19
+19
+19
請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）
同場加映：1人1個屋企寒酸習慣 小便儲幾次才沖水 飯後雞翼咁處理震驚網民【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】
1人1個屋企寒酸習慣 小便儲幾次才沖水 飯後雞翼咁處理震驚網民
+15
+15
+15
同場加映：1人1件前度衰到爆的事！慶祝生日後講分手 拍拖只因對方外貌似Ex【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】
1人1件前度衰到爆的事！慶祝生日後講分手 拍拖只因對方外貌似Ex
+10
+10
+10