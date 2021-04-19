網民出Po分享最任性使錢經歷！16萬買Lego自己玩　有人考牌前買車

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辛苦搵來志在「使」！每日勤勞地工作，收到薪金後將錢變成自己喜歡的模樣當然是最爽快的事，有網民就在討論區上發文，叫大家一起分享自己1次使錢最隨意任性的經歷！

有網民在討論區上發文，叫大家分享使錢最任性的經歷。（電影《富貴逼人》劇照）

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網民「黃昏武士」在連登討論區上發文，問各位網民「你哋使錢使得最任性嘅1次係點」，樓主亦「先講為敬」，指自己使錢最任性的1次就是「搭的士去步行距離2分鐘嘅地方」。網民們分享的就明顯比樓主任性得多，而且金額亦都沒有最誇張只有更誇張：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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