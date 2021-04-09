去到邊個位會辭職？　打工仔1人1個爆煲臨界點：每日都諗點請假

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-09 08:00

「炒老細魷魚」可能是很多打工仔的心願，但日子難過總要過，苦笑後繼續返工卻是更多人的寫照。早前有打工仔發文問道：「覺得去到個位要辭職？」結果引來網民分享自身經驗及看法，每個回應都令人共鳴非常，同時引發一陣唏噓與無奈。

有打工仔發文問道「覺得去到個位要辭職？」結果引來網民分享自身經驗及看法，每個回應都令人共鳴非常。（《無法成為野獸的我們》劇照）

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Facebook專頁「奴工處」早前刊登一篇讀者投稿，「想問吓大家，覺得去到邊個位要辭職？」一出即吸引很多網民踴躍留言，一人講一個逼使自己辭職的臨界點▼▼▼

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有網民表示，「當你認識到自己比錢重要嘅時候」最有共鳴，明白有時即使賺到盡，但都彌補不了工作上的不愉快，認為都市人不懂對自己好些，習慣被工作壓榨而不放鬆，又指當遇到上述情況時，的確要好好考慮離開；不過有網民則感嘆稱，生活壓力一直存在，「收人工賣靈魂，鬼叫你窮頂硬上」。

打工仔悲歌｜網民分享老細講過最難聽說話 鬧無腦仲要話埋屋企人（01熱話製圖）

「點解你咁蠢㗎？」遇着野蠻無禮的上司，確實令不少打工仔感到灰心沮喪，有網民最近於連登討論區撰文，表示上司曾經說出一句「難聽過粗口」的說話，隨即引來大批網民留言，分享打工仔小薯職場上曾遭受的言語傷害。

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▼▼同場加映：新人返工１個月被老細「問候」▼▼

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▼▼同場加映：台男返工慘痛經歷▼▼