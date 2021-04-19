台灣缺水｜水喉上驚現林心如照片　拉上關係全因1句爛Gag成語！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-19 16:00

台灣近月出現缺水，多地都需要限制供水，當地人亦想盡方法節約用水。最近網上就流傳照片，指有人為了制「止水」喉被人使用，竟然想到使用林心如的照片！

網民上載水喉上出現林心如照片的照片，兩者拉上關係原來如林心如有關！（facebook群組「路上觀察學院」圖片）

網民上載水喉上出現林心如照片的照片，兩者拉上關係原來如林心如有關！（facebook群組「路上觀察學院」圖片）

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有網民於facebook群組「路上觀察學院」上載2張照片，可見在1個水喉上面貼了1張林心如的照片，放大看的時候更可以看到上面寫有「禁止用水」4字。樓主在帖文上解畫為何林心如會與禁止用水扯上關係，原來是因為成語「心如止水」前後拆開一半之後，就是林心如的「心如」和停止用水的「止水」，總結而言就是「林心如止水」的效果。

雖然照片暗示的是1個冷笑話，但竟無意篤中網民笑點，不少人留言稱「我笑很久」、「這超好笑」、「好好笑」，另外亦有人笑言這是提醒節約用水的爆笑文案，「太有才了」。

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