網民熱議搭訕尷尬經歷　講爛gag問電話　日男日文狂攻港女咁應付

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-20 09:00

幸福是自己爭取的！假如在街上搭訕異性，雖然勇氣可嘉，但往往都演變成尷尬局面。有女子最近就發文討論遇過的搭訕經歷，看得其他網民超有共鳴，並熱議究竟如何搭訕才能提高命中率，有網民則呼籲：「大家可唔可以正正經經咁識人」，認為在街上一見鍾情只是痴心妄想。

不少網民分享過去被搭訕的經歷，讓眾人直呼「好尷尬」。（電影《逃學威龍》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

網民「荷蔓妮格主」日前以「搭訕時遇過最尷尬嘅情況」為題在連登討論區發文，樓主先拋磚引玉表示，曾在逛商場時被1名年近30歲的男子搭訕，對方先是問路，後主動問電話和Instagram，讓她直指對方「毒X」：

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帖文引來不少人討論，有網民更指曾在日本東京旅遊時，在地鐵站遇上日男向她不停提問，惟自己根本完全聽不懂，只好回應道：「su mi ma se井井話架奶（『不好意思，完全不懂』的日文讀音）」，笑倒大批網民。【按圖即看其他網民的超尷尬經歷▼▼▼】

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有網民分析，認為香港人搭訕時目的性太強，「擺到明係我想溝你咁」，但對話時又異常尷尬，正常人根本不懂得如何反應；另有網民提議，想要搭訕，倒不如直接問聯絡方法，「得就得，唔得就唔得？」。

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