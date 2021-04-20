考車牌｜棍波vs自動波、私家車vs貨Van點樣揀？網民：2A是王道！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-20 11:00

【考牌／貨Van／私家車／自動波定棍波？】考取駕駛執照是不少人成年後的Checklist之一，但選擇私家車還是輕型貨車（LGV）、自動波還是棍波，這2條問題就經常令到學神們囉囉攣！有網民在帖文中討論，考慮到考試難度及實際應用之後應該選擇哪個車牌去應考，最後得出相關結論！

考車牌時應該選擇棍波還是自動波？私家車還是輕型貨車？（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

連登討論區最近有帖文表示，「坊間一直都流傳考車一係就考1A（自動波私家車），一係就考1、2 （即考2號牌棍波輕型貨車後加簽棍波私家車），原因係其餘兩個選項（棍波私家車及自動波輕型貨車）的價值都很低」。樓主又提到，如果考1號牌，倒不如直接考2號牌，如果考2A牌就會影響揸車搵食的機會，一樣考棍波更加有用。

不過樓主卻表示他有朋友近期打算學車，有另外1位朋友卻推薦他報考2A的自動波輕型貨車，並認為有以下原因：

+ 3 + 3 + 3

網民亦都分享自己的見解，大部份認同上述意見，指出考2A比1A有更多優點，例如可以駕駛個別車型、考車時可以不看左盲區、有更多鏡更易觀察交通情況等，不過亦有人認為除非真的有需要開車工作，否則考1A仍然是好選擇：

+ 8 + 8 + 8

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：新手上路｜網民盤點學車學不到的9件事 點樣打燈大有學問【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

新手上路｜網民盤點學車學不到的9件事 點樣打燈大有學問

+ 8 + 8 + 8

同場加映：考車唔使行迴旋處係笑話？連登仔批車牌考試制度：搞到一街炸彈！【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

考車唔使行迴旋處係笑話？連登仔批車牌考試制度：搞到一街炸彈！

+ 5 + 5 + 5

同場加映：駕駛技術｜泊車應該尾入定頭入？泊位車頭向外原來有5大好處！【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

駕駛技術｜泊車應該尾入定頭入？泊位車頭向外原來有5大好處！