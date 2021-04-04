P牌仔考車1 Take Pass自覺駕駛技術高超　首次出車驚到腳軟坐地下

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-04 22:00

【考車牌／P牌／出車】成功考牌後不少人都會想出車一試遊車河的感覺，但新手上路難免會有壓力！有網民在討論區上分享，指自己考車1次就取得棍Van牌（棍波輕型貨車），「以為自己手車好X勁啦」，不料首次出車「就瀨晒嘢」，感嘆壓力「可以話係考牌嘅100倍」，最後更腳軟到要落車坐在地上。

樓主在討論區上分享自己首次出車即覺壓力大，最後要腳軟到要下車休息。（GettyImages）

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樓主要連登討論區上以「P牌第1次岀車，好大壓力」為題發文，分享自己首次出車的慘痛經歷：

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事件引起網民熱烈討論，有人取笑樓主「賣咗㗎車佢啦，唔好做公路炸彈」、「請善用公共交通工具」、「1 Take Pass就當自己車神遲早出事，自己炒好啦，唔好害人」。不過亦有網民建議下列方法，令P牌樓主可以增進駕駛技巧及意識：

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