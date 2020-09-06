學神4日後考車未識入波、扭軚　師傅無眼睇力數5宗罪退學費勸棄考

【學神/考車】學車除了靠天份，也講求後天努力。有師傅在網上分享最近教車奇遇，上傳一張與學生的對話截圖，指對方4天後便要考路試，但仍不會「入波」和扭軚，「未有扭軚就問點解部車唔識轉彎」，最後不得不勸他放棄考試，以免變成「馬路炸彈」。不少網民看完帖文後大嚇一跳，認為師傅間接救了很多道路使用者，直指學生的情況「好得人驚」。

有師傅在網上分享教車奇遇，指一名學生4天後在何文田培正道考車，但至今仍不會扭軚，甚至不知道指揮燈位置。（資料圖片）

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師傅在facebook發帖教車辛酸，並力數該名學生的5宗罪，指「遇到呢啲學生，我會勸他不要考試」。據他上傳的WhatsApp對話截圖，看到學生被安排下周二（8日）在何文田培正道考路試，但在上周五（4日），即4天前才上第4堂，並且駕駛期間有許多嚴重過失。

師傅文中逐一解釋，稱學生除了不知道指揮燈位置、不懂「入波」和放手掣、轉行車線時未顧及其他道路使用者等，最嚴重的是對轉彎毫無認知，「未有扭軚就問點解部車唔識轉彎」，甚至當師傅提醒要扭軚後，對方竟雙手交叉後放回軚盤上，一個「假動作」即當成功轉彎，「只是扭到隻手交叉咗，但一樣無扭軚」。

師傅勸該名學生不要赴考，認為勉強考試只會對自己和其他道路使用者構成危險。（資料圖片）

師傅點出學生所有問題後，建議對方不要勉強在周二應考，否則對自己和其他道路使用者安全都非常危險，最後更主動退回剩餘學費。

帖文一出即引起網民熱議，不少人認同師傅勸阻該名學生考試的決定，笑言「佢可能諗自動波乜唔係架車自動波會行㗎咩」、「你架車唔可以念力轉彎㗎？」，部分人則驚嘆學生的駕駛技術，認為即使學生如期應考，也很大機會不能駕車離開試場，「一出去已經畀考官話佢影響路人安全而調位」。

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