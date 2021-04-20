拍拖7年結婚4年　老婆喺個女歲半時先認係同性戀　男子崩潰求建議

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美國一名30歲男子14日在社群平台發文表示，28歲妻子向他出櫃讓他傷心欲絕，不知如何面對。

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網友Kranock建議原PO什麼事都別不做，花時間消化妻子說的話，因為「原PO並沒有太多選擇。」此問題首要任務是尋找專業的諮商師，讓原PO的孩子免受痛苦，也防止原PO對妻子產生怨恨。Kranock還請原PO無論如何都要「遠離完全沒有幫助的酒精和毒品」。可考慮打電話給信任的親友跟對方聊聊，並須保護為人父的權利及經濟利益，「跟律師會面商討自己一旦離婚會面臨的情況」。

網友br8kout 5則分享自己父母也面臨類似的狀況，雖然父母離異仍盡全力「將孩子放在首位，生日和假期會一起好好慶祝」，讓他心存感激。父母在歷經一段時間的心理修復後，也將浪漫關係昇華成牢固的友誼。

br8kout 5勸原PO不要心急慢慢處理，最重要的是和妻子有共識：「要讓女兒擁有健全的父母。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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