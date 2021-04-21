低俗婚鬧｜內地新郎被鐵鏈鎖頸　親友弄丟鎖匙　靠切割機恐怖解鎖

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-21 08:00

「婚鬧何時休！」，內地最近再有婚鬧影片在網上流傳，片中的江蘇省徐州新郎結婚時被親友以鐵鏈鎖頸，未料其間丟失了鎖匙，最終眾人只好在新人敬酒前，出動切割機「解鎖」，令現場「火花四濺」，引來網民討論。

內地再流傳婚鬧影片，1名新郎頸上被鎖上鐵鏈，旁人需出動切割機將其移除。（微博影片截圖）

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內地網上自周五（16日）起流傳1段江蘇省徐州市的婚鬧影片，看到1名身穿馬褂的男子其頸部被鎖上鐵鏈，身邊的人急忙利用切割機，將鐵鏈鋸開並移走。事後拍片者回應傳媒時表示，當地向來有鬧新郎的的習俗，會將1條鐵鏈綁在新郎頸上，惟事發時找不到鎖匙，才被迫動用切割機，「我們這邊都是經常來往，你鬧我，我鬧你，不會生氣的」。

幸好鐵鏈最終趕及在新人敬酒前被移除，婚禮流程未有受影響；不過也有許多網民看後批評，「挺不尊重人的，人家大喜的日子給人來這出」、「又是低俗婚鬧，明明人家結婚那麼高興，非要整這些掃興的事，無語」、「這種惡臭婚鬧什麼時候能杜絕」。

（綜合）

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