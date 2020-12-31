網上瘋傳內地新娘遭7男脫光衣服　低俗婚鬧猶如性侵　真相原是...

沒有最離譜，只有更離譜！內地不時傳出低俗婚鬧事件，早前更有文章瘋傳，指1名新娘於大婚當日遭反鎖房內，被7名突然衝進的陌生男子上下其手，試圖將其身上衣服脫去，過程猶如性侵。事實上，該文章及相關圖片只屬舊文「回帶」，均非近日發生，不過仍有不少網民狠批婚鬧的不文明風氣。

近日內地再次瘋傳去年一篇講述婚鬧的文章，指1名新娘於大喜之日遭7名男子企圖脫光衣服。（知乎圖片）

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日前網絡瘋傳一篇關於低俗婚鬧猶如性侵的文章及影片截圖，指1名內地新娘與男友結束8年愛情長跑，修成正果圓婚，沒料大喜之日完成梳妝打扮後，竟遭反鎖於房間內。新婚一直敲門但無人理會，其後突然有7名陌生男子闖入，將她壓住上下其手，企圖扯脫其身上衣服，又乘機親吻她，過程猶如多人同時性侵。新娘只能雙手掩胸求救，惟男子見狀反更興奮，而新郎當時則被帶到敬酒，對事件全不知情。

令人髮指的是，事發期間有長輩經過房間目睹「婚鬧」過程，不但沒有喝止眾人，反而在旁不斷點頭，滿意地稱：「年輕人真會玩，這婚禮辦得好，熱鬧！」文章狠批婚鬧已令原本的喜事「完全演變成一場大型性騷擾遊戲」，直指新娘是最大受害者，直指此等行為早應取消。

過往網上曾瘋傳影片，顯示一對新人在床上剩下內衣，新娘更被強扯內衣褲▼▼▼

文章引來不少網民討論，不少人紛紛狠批婚鬧「根本是不文明的證明」，指責參與的人借習俗之名，行性騷擾之實。翻查資料，其實該文章屬舊文回帶，去年年初由微博用戶「一地金啊」上載，內容除了記載有新娘遭7男子企圖脫衣一事，也有其他新娘或伴娘的「慘痛經歷」。

文章作者直指「鬧婚並不是一場婚禮的必備節目」，呼籲參與的人互相尊重，「當事人覺得好笑，才算玩笑，否則就都是純粹的惡」。有網民認為，該文能再次獲得瘋傳，證明低俗婚鬧的「習俗」仍然流行，反映「民智仍未開」，慨嘆不知還有多少女士受害。

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