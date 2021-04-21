港媽請私人補習教SEN小五兒子　列7大要求　時薪$100被轟出手低

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-21 18:00

很多家長都會聘請私人補習老師，一對一跟進子女的學習情況，不過近日1則招聘告示引起網上熱議，該名港媽為有特殊教育需要（SEN）的小五兒子聘請補習老師，包括跟進功課、溫習及執書包等，每周工作4天，每堂3小時，時薪100元，因而批評她開價太低，並將父母責任推給老師兼態度相當差，直言是侮辱教育專業。

該名港媽為有特殊教育需要（SEN）的小五兒子聘請補習老師，包括跟進功課、溫習及執書包等，每周工作4天，每堂3小時，時薪100元。（示意圖，資料圖片）

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近日一則招聘私人補習老師的告示在網上流傳，對象是1名能力較低的SEN小五男童，由於他並非與父母同住，補習老師需要跟進功課、學校通告、手冊、執書包等。

聘請詳情及要求如下，按圖閱讀▼▼▼

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港媽表示，之前有聘請1對科大男女協調輪流上門補習，惟受疫情影響而告終。她又補充指，男童天資不高及渾噩糊塗，補習老師需要無比細心，但相信DSE畢業生亦有能力擔任。

帖文引起網上熱議，不少人都批評港媽開價太低，幫SEN學生補習需要有相關專業，時薪至少300元以上，但港媽反駁稱已經有專業團隊跟兒子進行訓練，今次招聘的只是基本補習老師，更強調自己已參考市價來出帖，又指自己擁有心理學及特殊教育背景，並有小學及中學教育經驗。

其他網民咁樣睇，按圖閱讀▼▼▼

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