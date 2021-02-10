小六數學題難倒補習教師　大學生都認輸：我的智商比不上小學生

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-10 19:33

小學的數學題有多難？竟然要一班大學生合力才得出6條題目的答案！日前有台灣女大學生在討論區求救，稱其補習學生的寒假作業實在太難，令她要上網問功課。結果只有6題的「小學數學題」竟難倒許多大學生，眾人都大嘆：「我的智商比不上小學生。」不過集思廣益後，6條題目均找出答案，但有不少網民認為題目已經不算數學題，「這是邏輯訓練吧？」。

台灣女大學生分享6條小六數學題，難倒不少大學生。（Dcard圖片）

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台女日前在台灣的大學生討論區Dcard發文，稱補習學生的小六數學題實在太難，她都不懂做，籲有興趣的網民伸出援手。不過，短短6條問題卻令許多大學生感到挫敗，幸好集思廣益經過一番努力下，終於能得出合理答案，台女亦更新帖文，稱「感謝好多好心人幫我」。

台灣女大學生分享6條小六數學題，難倒不少大學生。（Dcard圖片）

小六數學題，你識唔識答？（答案在後面）

+ 26 + 26 + 26

網民笑言提出答案的人「都好適合去玩密室逃脫」，又笑言這些「IQ題」適合過年的時候玩。然而，也有網民批評題目有誤導性，或者易令學生鑽牛角尖，例如第1題中，「4」的正確寫法應該由12點鐘開始，「4的正確寫法應該是12、8、4、12、6，你不要為了不要讓別人直接看出把時鐘上的數字連線就可以得到一個答案就改成4、8、12、6」，不然的話答作「Z」、「Y」、「X」應可成理。

網民點睇：

+ 7 + 7 + 7

（Dcard）

↓↓↓點擊即睇「6÷2(1+2)」點解會有兩個答案↓↓

+ 2 + 2 + 2

連同型號計算機都「爭持激烈」！（twitter@Jay_Kyuubi）

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+ 9 + 9 + 9

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