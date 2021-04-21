手機影相曝露你年齡？日本網友神分析　原來新一代已唔會咁樣揸機

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-21 11:30

幾年前，民眾多會使用底片相機或數位相機來記錄生活的每個縮影，然而隨著科技越來越發達，「隨手一拍」逐漸變成主流，手機開始成為多數人拍照的第一選擇。近日，一名日本網友發現不少人用手機拍照時都會有個「特殊習慣」，並指出可以透過「手機拍照方式」分辨出一個人的年齡，進而引發討論。

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以「手機拍照方式」區分使用者年齡的方法立刻引來網友討論，「這個分法很聰明耶」、「我都沒有發現…，這樣就曝露我其實是個大叔了」、「普通相機的鏡頭都在中間，下意識得去避開它後，就曝露年齡了……」。

也有人實驗後表示，「右邊的拿法真的比較穩，不用擔心會掉」、「試了右邊的拿法，發現真的很穩定」，但不少人也提出不同看法，「我才15歲，但我用的是左邊的拿法耶……」、「18歲的我從沒碰過相機，但我是用左邊的拿法」。

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