男人唔想復合但又不停搵前女友係咩心態？網民一針見血：就是犯賤

前男友不停來打擾自己的生活，如同沒分手一般頻繁短訊問候，問他卻肯定地說不想復合，到底想怎樣？一名女網友便分享了自身經歷，引起網友熱論。



分手後男人就算不想復合，都愛找找舊愛？點圖看看女網友分享原文和網民意見▼▼▼

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多名網民長文分析：就是一個犯賤的小朋友

文章吸引大批網民討論及分析：「人性的賤面」、「放開吧～是我就不理他，甚至封鎖他，然後讓自己過的更好！這種男人就是犯賤啊，想吃鮮花又不想斷絕舊愛。」、「倘若對方能誠實說出自己已不再愛你了，那就是真的不愛了，是真的沒有了愛了。真愛與不愛間絕不會因任何事而有所改變，愛就是愛，不愛就是不愛。對於不愛你的人，你更應當勇敢放棄他另尋一個愛你的人。別難過，你並沒有損失，損失的是他。你只是離開了一個不愛你的人，他卻是損失了一個很愛他的人」、「封鎖他啊！比較痛而已，總比老是陣痛好不了，還是妳在累積傷害？妳以後會知道新的真的比較好的」、「分開最好的相處方式就是不打擾」。

還有人仔細分析：「個人覺得他沒有想跟妳復合，也不是要約炮之類的，純粹是看妳後來過得不錯，所以心裡不平衡，而用這些舉動來試探妳是不是對他還有些什麼期待。如果妳有，他就能藉以撫平自己『沒佔上風』的失落心態；如果妳表現出對他仍有留戀、想復合的期待，那就能滿足他自我優越感！如同大家所建議，直接封鎖，那妳不但不再受影響，他的內心也會直接崩盤！不過也因此極有可能他會再主動不斷找妳！但千萬別上當，他不是還愛你，他只是『不想輸』。」

另一名網友則指：「他不喜歡你了，但他喜歡有人喜歡他的感覺，所以無聊沒事就釣釣你打發時間，看來是用自傲掩飾沒自信的類型，以小朋友的心態來說，就是這玩具我玩膩了沒很喜歡了，但是他還是我的，我不喜歡有別的小朋友動它，頗賤的行為其實。而且他說不定還會說服他自己，他這樣只是『朋友的關心』，只要妳也玩得起這曖昧遊戲，所以他甚至會覺得『啊我就沒怎樣啊，是妳自己要想太多的』，完全沒有想考慮你的心情，一切以他自己爽、自我感覺良好為準。其實有一種愛叫作『遠遠的看著妳很好但不打擾』，很明顯的，你前男友要嘛是不夠成熟要嘛是不懂愛人，挺麻煩的一個小朋友。」

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