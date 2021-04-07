動物園約會　提醒女友帶學生證慳30蚊竟被分手　網民一聽即知衰乜

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

一段感情的維持需要雙方努力，有時外人看來微不足道的小事可能會釀成情侶日後的激烈爭吵。近日有台灣網友分享與友人的聊天記錄，他表示朋友原定要跟女朋友去動物園約會，卻因提醒「可以省30塊（台幣，下同）」而遭提分手，貼文引起網友討論。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文爆料「朋友為了省門票費，結果被女朋友分手了！」（點圖看看事情經過及網民一針見血的分析）👇👇👇

+2
+2
+2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

貼文引起網友熱烈討論，部份網友認為是價值觀落差，或是女生感受不佳才釀成爭吵，「有沒有可能平常就太省，人家忍很久之類的。之前念大學的時候身邊就有一對情侶，喝對方一口紅茶要討五塊，多吃了三根薯條也要付五塊，買個關東煮還要被阻止，要等一個十塊才能買」、「價值觀不同啊，沒有誰對誰錯，一個認為應該省小錢，一個認為小錢不要太計較」、「其實不是多少錢的問題，是女生覺得男生願不願意花錢在自己身上的感覺。不過能省幹嘛不省，學生省點錢才能去做更多事情」。

不過也有網友一針見血點出關鍵，「只要想分手，甚麼都是藉口」、「忍很久，剛好找到藉口，當然分」、「想分手連你腿毛少一根都能當理由好嗎」、「想分手任何事都可以是理由，不想分手，水深火熱也拉不開」。

【同場加映】人妻哭訴：老公一家逼我出錢買樓　仲要唔寫我名　威脅唔買就離婚（點圖放大閱讀）👇👇👇

+6
+6
+6

【同場加映】慘遇超野蠻奶奶加媽寶豬隊友　台媽上網數盡夫家惡行坐完月即離婚（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+11
+11
+11
台灣越南新娘逃家成風　過來人分享成功故事　網民一見靚相起哄
識咗6年先拍拖都中大伏　渣男友出面竟有6個細路　仲要唔同阿媽生
3大最強前女友復仇記！內地女闖課室摑渣男　當眾踢爆極差性能力
人妻哭訴渣男老公出去滾仲話要離婚　一個原因閨蜜聽完反而鬧爆佢
女友自稱大自己兩歲　原來足足11歲　台男煩惱：生日蛋糕插乜數字
福原愛翻版？日本寫真女優嫁溫柔台男　婚後先知中伏有細路照離婚

延伸閱讀：

女友要求婚禮穿增高鞋墊才肯嫁…他怨沒尊嚴 網：是幫你顧面子

發現女兒背著高富帥男友偷腥 爸爸陷入兩難「是否該向女兒男友吐實？」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。