女友鍾意邊傾電話邊同屋企人講嘢　男網友想分手：佢家姐仲會搭嘴

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-16 09:30

疫情期間，民眾為避免染疫皆減少外出活動，多數情侶也只能依賴通訊軟體維繫感情。然而近日一網友便發文表示「受不了女友講電話的壞習慣」，貼文引起網友熱議。

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原PO在PTT Boy-Girl板發文「講電話時的不舒服」，他在文中說明自己跟女友目前交往不到半年，在曖昧時期彼此像有聊不完的話題，「晚上講電話都可以正常聊天，分享彼此生活等等，白天上班時間也沒閒著，也是會頻繁的互相傳line」。但近期他卻發現女友講電話有不好的習慣：「甚至開始讓我覺得不舒服。」

原PO指出第一點是「講電話時，身旁總是有人」，因為疫情關係女友的姐姐回家住，女友便與姐姐睡同一間房間。而讓原PO不滿的是女友跟他講電話時還會一邊跟姐姐聊天，「有時候講到一半，我會發現她講話對象不是我，而當我沉默時，她又會跟我說：我現在是跟你講話」。原PO補充，女友姐姐會聽他們的聊天內容，「三不五時又會插話」，對此原PO也跟女友反映過，但她並不以為意。

第二點則是「粗口太多，多到我無話可說」，「就是一直講，講久漸漸都會給我一種輕浮感」。原PO補充女友更要求對每一句話都要回應，還會挑釁原PO「不然怎麼當我男友」。若原PO沉默時，女友又會揶揄他在生氣，讓原PO非常無奈，「選擇沉默，不對粗口做回應，又會被揶揄；選擇辯解，解釋自己內心的感受，又被說生氣」。文末他詢問網友：「當遇到這種牙尖嘴利，偶爾說話不在意對方感受的另一半，各位是怎麼處理的？」

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