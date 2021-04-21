男友廿幾歲仲同姊妹一齊瞓　台女擔心關係唔尋常：佢話為慳冷氣錢

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一名台灣女網友發文詢問，姊妹明明有自己房間，卻仍和已成年的男友同睡，是否不太妥？男友聲稱是為夏天可省冷氣電費，卻一年四季也依舊和姊妹同睡，讓女網友不禁懷疑關係絕不尋常：「是小妹我自己觀念比較保守嗎？」

已表達不滿兼吵過架　男友依然堅持與姊妹同睡　點圖看看貼文原文👇👇👇

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網民怎麼看？「這不是保守是你想太多」、「房間不夠吧？」、「所以兄弟姐妹一起睡有怎麼了嗎？公主?」、「我家也是夏天會一起睡，這樣只要開一台冷氣，沒什麼問題」、「倒想請問這有啥好震驚？你有啥疑慮說來聞香一下?_?」。

也有網友直言「不然錢是怎樣省？你要幫他們家出嗎？」、「你那位啊？可以對人家家庭指指點點？」。

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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