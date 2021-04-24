女生減肥被阿嫲迫食大碗白飯　求教點勸老人家：佢好驚我唔夠營養

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-24 12:00

減肥之所以困難，除了1個懶字，還要面對家人「迫你食」的困境！不少人減肥都會盡量避免攝取澱粉質，有女網民最近就在討論區發帖，表示為健康着想開始減肥，故需調整飲食，少吃白飯，無奈同住的嫲嫲卻堅持餐餐都煮「大碗飯」給她，擔心她攝取的營養不足，讓她不知如何是好，就連媽媽出聲都被鬧埋一份，求教網民應怎樣說服老人家不再煮過多的飯。

有女網民在網上發帖，指自己正在減肥，但嫲嫲卻天天迫她吃大量白飯。（《香港愛情故事》劇照）

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女事主日前在香港討論區發文，表示自己身體質量指數（BMI）接近24，最近開始減肥生活，因此要多做運動和調整日常飲食，希望少吃白飯以減少攝取澱粉質。不過，她指家中由嫲嫲負責下廚，「佢日日都畀勁大碗飯我，明明我好肥佢都話我瘦」，即使媽媽有開口幫手勸說，卻被嫲嫲責備，「話佢點做人阿媽」，很擔心事主沒有足夠營養。

事主指嫲嫲非常擔心她沒有攝取足夠營養，因而拒絕讓她少吃飯。（《若是一個人》劇照）

事主在帖文問道，「可以點樣同老人家講唔好煮咁多飯」，惟部分網民勸她「接受現實」，分享自身類似經歷，「我講咗10幾年，仍然都係咁，老人家係咁，佢哋認為肥先好，唔好瘦；所以不停谷妳食，怕妳餓親，其實係幸福嚟㗎」。

另外有網民就建議事主多點溝通，或者以行動回應，「唔需要出聲講，下下食剩飯，自然有人會心痛咁多飯剩，等市場去調節」、「餐餐食剩係最好嘅方法」。

（香港討論區）

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