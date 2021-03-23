女友試生酮減肥致脫髮　港男好心勸停反被責怪：我真係冇叫過佢減

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-23 16:00

女為悅己者容，不少女生花心機、金錢、精神及時間扮靚，為了取悅自己和伴侶。有港男於討論區發文大呻，指女友早前因不想做運動，決定嘗試生酮減肥，戒掉進食澱粉質，令外出食飯變得麻煩，更一度因食薯條而被對方責怪。當他漸漸適應女友的飲食限制時，對方表示近日遇上脫髮情況，他好心勸女友停止減肥時，再次被對方發牌氣怒罵，只能無奈於網上訴苦：「其實我真係冇叫過佢減。」

有港男於討論區大呻，指女友嘗試生酮減肥導致脫髮，他好心勸停卻被怪責，感到非常無奈。（《我的野蠻女友》劇照）

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該名港男已非首次因女友減肥而受罪，早前他於香港討論區發文，指女友「唔想運動，又唔想節食，又想減肥」，故選擇嘗試生酮飲食，「淨係食油飲油之類，淨係食肉，唔食澱粉質」。沒料他卻因外出食飯時點了薯條，被女友認定是猶如引誘她破戒的行為而無辜被罵，只能向網民苦呻：「減肥又唔係我強迫佢，無啦啦鬧我做乜嘢？又要瘦又要懶！切肉呀笨！」

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至近日港男又再發文，表示已逐漸適應女友的飲食限制，但女友卻表示遇到脫髮問題，「呢排佢同我講，會甩頭髮多咗，話懷疑同生酮飲食有關」。他出於關心便勸女友停止以生酮飲食減肥，但又誤墮陷阱。

港男對女友將責任推到自己身上，感到非常無言，直指：「其實我真係冇叫過佢減。」（《我的野蠻女友》劇照）

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他指女友聞言大發雷霆，「又話『都係男人要啲女仔又瘦又大波，又要靚又要好身材，女人先要搵咁多方法減肥！』」。對女友將責任推到自己身上，他感到非常無言，無奈指：「其實我真係冇叫過佢減，亦都冇提過佢身材好唔好，點解女人咁鐘意將自己『以為』嘅事當真事？」

網民看過帖文都為港男感到無奈，「呢啲叫生氣飲食」、「其實大把方法可以減肥，點解一定要搵呢啲咁麻煩嘅方法？」、「女人減肥係唔講理由同理性的，自己懶又愛食」、「記住日後如果有機會結婚，千祈咪生小朋友呀，會有遺傳㗎」。

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變軟的薯條加進咖哩味食品，味道即時升級，「翻生」變成美食。（Twitter@cupnoodle_jp）

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