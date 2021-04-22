細妹離家外闖5年　突通知家人已婚生B　提移民家姐心郁想一齊走

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-22 19:30

雖坊間常說「家人哪有隔夜仇？」，但家家有本難念的經，有女子最近就在網上發帖，表示妹妹早在5、6年前因家中發生的事離家出走，後來到外國的大公司打工；直至近日，她突然現身透露已回港一段時間，並相約家人見面，才告訴樓主和父母，原來她已與外國男子結婚及育有1子，即將移民美國，問樓主是否有意一起到當地發展，讓樓主非常糾結，「到底我應唔應該跟阿妹出去闖蕩下？」。

有女網民發帖分享，指5年前離家出走的妹妹最近回港，透露自己已經與外籍男子結婚，並打算移民。（Marcelo Matarazzo / Unsplash）

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樓主周一（19日）在香港討論區發文，表示家中在5、6年發生許多麻煩事，例如父親召妓不付錢、被人上門和到學校追債等，令妹妹和她都搬到外面居往，後來樓主搬回家中，但妹妹則選擇到外國工作假期，周遊列國，並在大公司上班，兩姊妹一直以facetime聊天。

直至最近，妹妹事隔多年再次現身相約一家人吃飯，並透露已回港一段時間，「見有個外國人同佢一齊嚟，佢手抱住個B」，妹妹才告訴父母去年已與外國男子結婚，更育有1子。樓主的父親不滿一直被隱瞞，「好嬲咁問佢點解唔畀個外孫佢抱，又問點解佢老公唔一齊食」，惟妹妹以4人限聚令為由推塘，甚至直言不希望他抱外孫，氣得父親直接離開。

其後兩姊妹和母親坐下來聊天，未料妹妹再拋下「震撼彈」，指自己即將移民美國，估計不會再回港，「今日出嚟都係道義上畀兩老見下個外孫」，樓主表示理解妹妹的決定，形容兩老「麻煩太多」；惟妹妹後來問她會否有興趣一同到美國發展，稱外籍丈夫在大公司任職，能夠介紹工作。

妹妹與外籍老公育有1子，向樓主提議一起到美國生活，令樓主非.常苦惱。（《逃恥SP》劇照）

樓主聽後坦言「有啲心郁」，但又不忍心直接留兩老在香港，「覺得如果我哋真係離開香港，佢哋又會搞出好多麻煩嘢……但係另一邊諗，如果真係去咗美國，就真係可以唔使再理佢哋」，不知應否答應。

帖文引來網民討論，有人認為樓主應先考慮到美國後的工作和生活，「佢哋嘅事佢哋自然搞掂，妳諗下自己過到去獨唔獨立到先啦」，部份人支持樓主移民，「如果覺得自己已經盡了本分，就要考慮自身的前途了」、「講真，出去闖要襯年輕」，但也有網民建議樓主帶母親一同前往，「好似係阿爸問題多啲，有無打算叫埋阿媽走，由得阿爸自己生活？」。

（香港討論區）

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