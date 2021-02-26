姊妹移民月交2萬家用　五旬母怕悶冇人養想生多個　家人震驚求救

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-26 18:00

對一些人來說，生兒育女是讓自己晚年更有保障的「投資」，但「仔大仔世界」，子女總有自己的人生規劃。有網民早前就撰文訴苦，表示自己與妹妹準備在數年後移民，承諾每月共給2萬元家用，但50多歲母親聽後提出想再生1胎，以免日後沒有人照顧和生活苦悶，讓全家人震驚，求教「點先可以令佢打消呢個念頭？」。

有27歲女網民留言指自己與25歲妹妹正準備移民，母親聽後表示想再生小朋友。（《BB來了》劇照）

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該名27歲女網民早前在香港討論區發帖，表示她與25歲妹妹都打算在數年後移民，惟父母無意一起離開香港，「佢（母親）話我哋走咗之後會悶，又冇人照顧，又冇人養……」，便在某天吃晚飯時透露想再生小朋友的想法，全家人包當括父親當場嚇呆，並以為只是開玩笑，未料母親不久又在手機群組中重提此事。

事主指，兩姊妹一早表明即使她們移民，每人每個月仍支付1萬元家用，「根本就唔存在『冇人養』呢個問題」，估計母親只是怕悶，同時希望藉此阻止兩姊妹移民，讓事主非常苦惱，「點先可以令佢打消呢個念頭？」。

部份網民表示理解事主母親的舉動，認為她只是不希望女兒離開香港。（《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇照）

帖文引來網民討論，有人諒解事主母親的心事，認為她只想2個女兒都留在香港，並指應該尊重當事人的選擇，「既然要掉低屋企移民，咁又要管阿媽嘅生活選擇做乜」、「人哋唔係最緊張妳嘅錢，係想得閒見到妳」。不過，也有網民建議事主再勸父母舉家移民，或者養小動物「多個伴」，「提議勸一下，如果去的地方華人比較多，其實都唔難適應的」、「領養隻小動物畀佢啦，但佢想生，有冇問過妳阿爸」、「叫佢養隻狗仔」。

（香港討論區）

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