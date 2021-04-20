港男氹父母賣樓移民　得手後反轉豬肚兩老人財兩失　網民聽到心酸

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-20 18:00

移民問題近月引來港人討論，有網民日前在討論區分享家中長輩朋友的遭遇，指該對夫婦育有子女，兒子早前着他們賣出2層住宅物業以一起移民英國生活，惟兒子和新抱到當地安頓好後又出爾反爾，新抱更表明「唔想你哋2個過去一齊生活」，夫婦想投靠女兒卻被拒絕，最後變到人財兩失，「真係樓又冇，錢又冇，仔女都冇埋」。

事主兩夫婦被兒子說服賣樓套現移民英國。（《那些我愛過的人》劇照）

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樓主日前在親子王國討論區發帖，表示當天與家中長輩吃飯時，對方提到其一對夫婦友人的家事。他指該對夫妻的兒子早前說服大兒子出售兩處物業，並稱要與他們移民英國生活，未料賣樓套現的錢到手後，兒子和新抱便聲稱要先到英國安頓好，才接父母至當地。

不過，樓主形容兒子及新抱最後「反轉豬肚」，新抱更直接向兩老表示「唔想你哋兩個過去一齊生活」，兒子見狀也沒有出言制止，結果賣了樓的夫婦變成無家可歸，打算投靠女兒，但對方不滿他們只將賣樓套現的錢全給哥哥，「兩老而家真係樓又冇，錢又冇，仔女都冇埋」。

不過，兒子與新抱到英國後卻聲稱先安頓好，及後更拒絕接父母到當地同居。（《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇照）

年邁夫婦的遭遇讓不少網民大嘆唏噓，「千防萬防，防唔到子女的另一半」、「呢個仔同新抱實有報應㗎！」、「外人聽到都心酸啦！」，並認為涉事夫婦太信任兒子，未料家賊難防，「點都會留返層（樓）畀條後路自己囉，仲有咁大件事都唔同細女商量下，畀我都嬲」。

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（親子王國）

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