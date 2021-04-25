懷孕可以養貓嗎？　西醫教孕婦3招嚴防弓漿蟲　鏟屎一定要咁做

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-04-25 08:30

【弓漿蟲 / Toxoplasmosis / 孕婦 / 胎兒】飼養寵物是一輩子的承諾與責任，但孕婦養貓會有感染寄生蟲弓漿蟲的風險。家庭醫生Dr. Rex（劉榮幹）在Youtube開設「Dr. Rex 醫學幼稚園」頻道講解醫學知識，他指懷孕與養貓其實並非2選1的抉擇題，只要明瞭3招預防方法，便可不用擔心受感染後影響胎兒健康。

孕婦養貓或有胎兒垂直感染弓漿蟲的風險，但只要做足預防措施，人貓共融也非難事。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

Dr. Rex表示，泥土、沙堆和水之中，都可能存有寄生蟲弓漿蟲（Toxoplasmosis），寵物例如貓被感染後，弓漿蟲會寄宿在貓腸內，通過貓冀傳染人類。如果貓奴在清理貓砂盤後，沒有清潔雙手並就此進食，那便有機會將弓漿蟲吃下肚。

如果貓奴清理貓砂盤後，沒有消毒雙手並就此進食，那便有機會將弓漿蟲吃下肚。（Youtube頻道「Dr. Rex 醫學幼稚園」影片截圖）

孕婦感染弓漿蟲的話，後者可能會穿過胎盤感染胎兒，導致胎兒的腦部及眼睛受損，甚至會有死胎現象出現。若弓漿蟲感染其他動物的話，則不會經由冀便感染人類，但亦須留意弓漿蟲可能會潛藏在動物肌肉內。

孕婦3招預防弓漿蟲

Dr. Rex提醒，雖然本地主人不多以放養方式養貓，但仍需注意避免讓貓隻在捕食老鼠的過程中，被藏在老鼠肌肉的弓漿蟲感染。他續指，貓咪只有生吃受弓漿蟲感染的動物才會受感染，如果平日習慣餵貓飼料，未有放貓外出覓食，貓咪便不太可能受到感染。

Dr. Rex提醒如果平日習慣餵貓飼料，未有放貓外出覓食，貓隻便不太可能受感染。（Youtube頻道「Dr. Rex 醫學幼稚園」影片截圖）

即使貓感染了弓漿蟲，其冀便只會在24小時後才有感染性，只要貓奴別偷懶，勤力清走貓冀便，便可大大減輕感染風險。Dr. Rex稱，如果孕婦迫不得已要親手清理貓冀，最好戴上手套清理。再保險些的做法，則是定期帶貓隻找獸醫抽血，檢查牠血液內有是否有寄生蟲存在。

【本文已獲「Dr. Rex 醫學幼稚園」授權刊登。】

同場加映：喵星人雙掌合十撒嬌 「請請」姿勢萌翻貓奴

日本貓咪「KURI」愛以雙手合十手勢撒嬌。（Instagram帳號「kuri__120」圖片）

+ 3 + 3 + 3

👇👇👇同場加映：喵星人仰躺伸直瞓覺激似人👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

👇👇👇同場加映：喵星人霸佔影印機阻WFH 貪玩貓奴順勢「偷影」主子👇👇👇