美女專家糾正錯誤性知識反被批太開放　許藍方：性不髒，髒的是人

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-23 22:30

有「最美博士」封號的台灣性專家許藍方，今（22）日晚間8時上「館長」陳之漢的YouTube直播節目，兩人大聊男性「雄風」話題。館長問許藍方，為何想要研究男性性功能障礙？許藍方直言，當時攻讀博士班時主題研究尿失禁，但一般研究對象都是女性較多，男性部分較少，於是就朝這方面繼續鑽研下去。

許藍方提到，尿失禁和性功能障礙是連帶關係，但經過研究發現，很多情況並非是生理原因造成，而是心理原因和兩性問題造成。館長問到，大多數台灣人的思想觀念還是很封閉，一個漂漂亮亮的女生出來講性事問題，會不會覺得常被人指指點點？

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對此，許藍方直言「我不怕！」她認為性慾、食慾和睡慾本來就是存在每個人的生命中，「性慾不髒，髒的是我們的腦，因為我們腦髒才會覺得它髒」。許藍方接著提到，她原本想當老師，但在從事教職的過程中，發現許多校方不合理的措施，整個人綁手綁腳的，她不想被這樣管，因此放棄教書工作。

館長直接問許藍方，「妳最常被問到的問題是什麼？」許藍方說，男生最常問的幾個問題，像是「我這麼老了，為什麼還會晨勃？」對此許藍方解釋，其實男性只要膀胱脹尿就會出現晨勃，這和性功能無關；許進一步提到，許多男性會以為吃牡蠣、蛤蠣等海鮮，有助於增強性功能，但你吃一堆東西卻不運動，那方面根本也起不來，這樣也沒有用啊！

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許藍方說，身體健康才是根本，維持性功能的最好方式就是運動，最好是有氧和重訓都要。許藍方表示，男性自30歲以後賀爾蒙會下降，若是肌肉量愈多，賀爾蒙下降的程度就會減緩；有氧部分，因為男女的性愛過程，也是一種消耗體力的過程，若是平常心肺功能不好，平日沒有訓練，身體機能和心臟會無法負荷，所以就容易沒力。至於許多男性最常問的問題，「怎麼樣才能持久？」許藍方建議運動是最佳方法。

最後許藍方強調，「性」不只是慾望的發洩，也不是一定要幾次才能滿足，最迷人的其實不是你的性功能多好，而是你在伴侶面前自信的表現。當兩人的感情和親密感夠濃，性表現自然而然就會表現出來，每個人都有獨特的地方，展現自信就是最有魅力的地方。

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