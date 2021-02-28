研究指中藥材雷公藤含男性避孕成份　實驗證實「安全有效」

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-28 17:49

中美兩國的研究團隊近日在科學期刊《自然通訊》（Nature Communications）網站發表共同研究成果，稱在常用於治療類風濕性關節炎、腎炎、紅斑狼瘡等疾病的中藥材雷公藤中，發現了男性避孕成份，經實驗證實「安全有效」，避孕有效率接近100%。

是項研究是由廣東省計畫生育專科醫院的國家衛健委男性生殖與遺傳重點實驗室唐運革／秦衛兵科研團隊，聯合美國加州大學教授團隊共同完成。

男性避孕藥研發露曙光

內媒《澎湃新聞》報道指，非意願性妊娠的比例在全球範圍內仍居高不下，全球每年約有8500萬例非意願性妊娠，中國佔960萬例，其中約一半是以人工流產為結局，多次反覆人工流產嚴重影響婦女的生殖與身心健康。

報道指出，社會調查顯示，愈來愈多男性願意共同承擔避孕的社會義務，然而，目前的男性避孕方法還僅侷限於傳統的體外射精、絕育手術和避孕套等，半個世紀以來男性避孕藥物的研發進展十分緩慢，至今尚沒有一種具有臨床應用潛質的男性避孕藥。該成果的發表，是非激素類男性避孕藥研發方面的一項重大突破，標誌著廣東男性避孕藥研究領域處於世界前列。

雷公藤常被用於治療風濕性關節炎、腎炎和紅斑狼瘡等疾病。（網上圖片）

歷近10年提取有效物質

雷公藤是常用於治療類風濕性關節炎、腎炎、紅斑狼瘡等疾病的中藥。報道介紹，在治療疾病的過程中，人們發現長期服用可引起男性不育，科研人員於是試圖從雷公藤提取物中尋找「抗精子」成分。早期的測試主要是集中在雷公藤中含量較高的兩種化合物：雷公藤內酯醇和雷公藤氯內酯醇，但很快就發現這兩種化合物具有嚴重的肝毒性和生育不可逆性。

經過近10年的研究，科學家發現在中藥雷公藤中提取到的雷公藤內酯酮，可以作為一種潛在的非激素類男性避孕藥。口服雷公藤內酯酮可以誘導雄鼠和雄性食蟹猴精子畸形，使精子失去活力和受精能力，從而達到避孕效果。測試顯示這種方法近乎100%有效、無明顯副作用，一旦停藥，雄性的生育力可以完全恢復，並能生產出正常子代。

據悉，廣東省計劃生育專科醫院將馬上開展下一步課題研究，加快科研成果的轉化，著手開展雷公藤內酯酮臨床試驗前期準備，以期早日研製出安全、有效、可逆的人類男性避孕藥。

（綜合報道）