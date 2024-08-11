性愛｜睪丸儲存量只夠3次射精！性專家教睇4個縱慾過度徵狀

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。

《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。



一夜幾次才算正常？精液會用完嗎？縱慾過度時身體會有警號嗎？男性泌尿研究博士許藍方表示，對於「一夜幾次郎」的問題，可以由生理及常人的角度去分析，生理上的確是有射精次數上的限制，只是許博士強調，重點根本不在次數，而是...

一夜幾次才算正常？精液會用完嗎？男性泌尿研究博士許藍方表示，重點根本不在次數，而是...

👇👇👇按圖看一夜射幾次才正常👇👇👇

+ 13

影片出處

許藍方博士的粉絲團

「精之呼吸」成為網民討論的重點，不少人為了持久力十分煩心，更有流傳指可以一邊啪啪啪一邊背9X9乘數表，令自己分心來延長射精時間（其實這樣會令自己不能全心享受性愛，不是健康行為）另一方面，專家表示，持久不一定好，更重要的是男生可以控制自己射精的時間，想射就射，想不射就不射。

👇👇👇按圖看持久力的真正意思👇👇👇

+ 4

常聽說做不同的運動、鍛鍊，可以令男生更持久，更重要的是可以控制自己射精的時間。情趣女王SallyQ分享日本大師級性治療師亞當德永的經驗，教大家一套呼吸方法，持續訓練助你控精得心應手。

👇👇👇按圖看4個步驟學會控精之呼吸👇👇👇

+ 10

何為性上癮？一星期四次算不算？到底性慾強跟性上癮的界線在哪裡？奶茶妹請來了性治療師童嵩珍為大家講解，原來一條問題就已經看得出你是否性上癮，關鍵不是在於次數，更不在於長短。另外也會提醒大家，一旦性上癮的後果以及治療方法。

立即CLICK入內文睇足本版：【性愛那些事#66】你是性慾強還是性上癮？ 一個問題即分得出