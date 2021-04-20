驚揭男友前妻去求「乖乖聽話符」想復合　網民：如有用幫我訂一箱

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

許多人面對感情與緣分的疑問或糾紛習慣去求神問卜，想透過宗教力量獲得心靈的慰藉。然而，近日一名女網友發文爆料男友的前妻竟買「聽話符」，想透過下符水要讓前夫回心轉意，貼文一出引起網友熱烈討論。

原PO在「爆怨公社」發文，她在文中說明她現任男友有過一段婚姻，前妻提了三次離婚，離婚後男友的財產也都給了前妻。但前妻竟然買了俗稱「乖乖符」符咒，想要讓原PO男友與她復合：「離婚是女方提出來的，下符水是要幹嘛？這年代受了高等教育還有人相信這個？」

台灣網購平台上有不少類似的符咒出售（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+4
+4
+4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

原PO也在文末貼上男友前妻欲購買「乖乖符」的信件，更直呼：「可以問她腦袋裡裝什麼嗎？要離婚又要乖乖符？」原PO補充截圖沒有擷取到的信件部份是男友的個人資料，更讓她確信這是前妻要買來給男友「下符水」，「確定是要用在她前夫也就是我男友身上！好吧！其實我也想知道喝了會怎樣，無奈男朋友不想當實驗白老鼠……」。

貼文引起大票回覆，網友多覺得是無稽之談，「這東西要有用就給我來一箱！」、「什麼！看來我跟王陽明有希望了！」、「一般大廟不會有這種符，會賣宮廟符也沒有法師加持，其實都是廢紙……」、「有用嗎？有用的話再介紹給我，拿去給首富喝喝……把錢全部轉入我的戶頭」、「妳喝掉，妳可能就愛上她了」、「有用的話請推給我，我要給普京他女兒喝！」。

【同場加映】【心理測驗】閨蜜搶你男朋友嘅機會有幾大？悲劇可能係你自己造成（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+25
+25
+25

【同場加映】心理測驗｜日本彩虹占卜　揀一隻色即知你愛情觀　鍾意綠色要小心（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+32
+32
+32

【同場加映】【心理測驗】商場去完廁所發覺冇廁紙點算？答案竟反映你情場命運（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+11
+11
+11
台中女話屋企缺水想去台北男友家沖涼　笨男竟拒絕：點解去咁遠洗
台情侶餐餐fine dining　女友以為男方好有米　最後先知血汗真相
未來奶奶係狂熱教徒　唔洗禮唔准入門　網民聽完細節齊勸唔好嫁
女友要求婚禮穿增高鞋墊先肯嫁　男怨冇尊嚴　網民一面倒鬧玻璃心
發現阿女背高富帥男友偷食　老豆良心過唔得去：應否話佢男友知？
人妻哭訴：老公一家逼我出錢買樓　仲要唔寫我名　威脅唔買就離婚

延伸閱讀：

搭莒光號遇男子拖行暴打女伴 乘客報案警卻只「柔性勸導」

「不是警大生」享優惠 酸菜白肉鍋店引論戰…店家曝背後原因

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。