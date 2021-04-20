驚揭男友前妻去求「乖乖聽話符」想復合　網民：如有用幫我訂一箱

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-20 15:30

許多人面對感情與緣分的疑問或糾紛習慣去求神問卜，想透過宗教力量獲得心靈的慰藉。然而，近日一名女網友發文爆料男友的前妻竟買「聽話符」，想透過下符水要讓前夫回心轉意，貼文一出引起網友熱烈討論。

原PO在「爆怨公社」發文，她在文中說明她現任男友有過一段婚姻，前妻提了三次離婚，離婚後男友的財產也都給了前妻。但前妻竟然買了俗稱「乖乖符」符咒，想要讓原PO男友與她復合：「離婚是女方提出來的，下符水是要幹嘛？這年代受了高等教育還有人相信這個？」

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原PO也在文末貼上男友前妻欲購買「乖乖符」的信件，更直呼：「可以問她腦袋裡裝什麼嗎？要離婚又要乖乖符？」原PO補充截圖沒有擷取到的信件部份是男友的個人資料，更讓她確信這是前妻要買來給男友「下符水」，「確定是要用在她前夫也就是我男友身上！好吧！其實我也想知道喝了會怎樣，無奈男朋友不想當實驗白老鼠……」。

貼文引起大票回覆，網友多覺得是無稽之談，「這東西要有用就給我來一箱！」、「什麼！看來我跟王陽明有希望了！」、「一般大廟不會有這種符，會賣宮廟符也沒有法師加持，其實都是廢紙……」、「有用嗎？有用的話再介紹給我，拿去給首富喝喝……把錢全部轉入我的戶頭」、「妳喝掉，妳可能就愛上她了」、「有用的話請推給我，我要給普京他女兒喝！」。

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