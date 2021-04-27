台大學畢業生嘆社會問題多無心考公職　呂秋遠：拒絕長大的借口

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-04-27 10:00

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓

這位同學，是誰跟你說，大學畢業意味着長大？大學畢業，只意味着失業。你再也不能使用學生票看電影、搭車，而且過年也不該再領紅包。其實從20歲以後，爸媽本來就沒有義務養你，讓你從被扶養的行列中延緩2年畢業，已經對你很好了。我們就來看看你擔心的議題：

政黨、萊豬（編按：含瘦肉精的豬肉）、環保、低薪、房價、高齡社會、各種社會保險快破產。

所以呢？培養1個清晰的腦袋、選舉的時候記得好好投票、多賺點錢養活自己，你的這些憂國憂民的問題，不就可以迎刃而解嗎？坦白說，這些問題不是你1個人可以解決的，只能靠所有人的努力來創造更好的環境。講得難聽一點，你可以解決的問題，何必擔心？你不能解決的問題，擔心又有什麼用？你要有信仰，給自己勇氣，去面對可以處理的事情，給自己寬容，去接受不能改變的事實，也給自己智慧，去分辨什麼可以改變、什麼已成定局的差異。如果什麼都沒有，至少好好照顧自己，不要成為製造別人麻煩的那個人，大致上就沒問題了。

呂秋遠認為大學畢業只是人生其中一個階段，往後的人生會充滿挑戰，因此不要放大焦慮。（《START-UP》劇照）

對於那些難以解決的公共議題，你有恐懼、你又無力，我可以試着理解，但是請問你，那些問題與準備國家考試有什麼關係？難道，萊豬、房價與高齡化社會，讓你對於準備考試喪失信心嗎？還是你覺得，考上以後，當了公務員又怎樣，還不是前途一片茫然？等等，你要是沒找到工作，你的人生更茫然好嗎？這跟黑暗面，一點關係也沒有，說穿了，你只是覺得自己要扛起考試的責任與長大的義務，感到害怕與憂心而已。進了社會以後，當你面對更多的個人問題，包括結婚、離婚、育兒、轉職、降薪、失業、職場霸凌、母女失和、朋友背棄等等，才是真正修行的開始。現在也就是考試而已，考不上也就算了，人生的分數有及格就好。而把考試的焦慮不安與社會問題連結在一起，真的是欠缺正當關連性。

或許，你的問題在於你根本不喜歡準備國家考試，與社會議題一點關係也沒有。因為你不想考試，也不喜歡當公務員，可是你又不知道該做些什麼，因此你把這些不如意與焦慮，通通算到「社會很亂」的頭上。可是，孩子，真正的問題意識都在你自己身上，你如果逼迫自己去做不喜歡的事情，就算國泰民安、風調雨順也與你無關，因為那就不是你想過的人生。你有想過，你自己的人生旅程，要往那個方向去走嗎？

呂秋遠指要先照顧好自己，才有能力去顧及社會問題。（《 出貓特攻隊》劇照）

關於旅程的目的地，選綠島是比較容易的，選台北比較困難。但是，請你摒除那種焦躁不安的心情，先解決你自己切身的議題，再來思考國家大事應該怎麼解決。大環境是不好，但是橫豎環境沒有好過，每個世代都有他們要面對的議題，想清楚自己要什麼，1000分的人生，不見得比60分要好，重點是，如果你都還沒照顧好自己，就去煩惱怎麼解決如何面對高齡社會的議題，是不是想太多了？

才22歲而已，不要怕失敗，也別一頭栽進公務員考試，多摸索些不同的方向是比較好的，畢竟我們都是這樣跌跌撞撞過來的。坦白告訴你，大環境從來沒好過，而我們能改變的，永遠都只有我們自己而已。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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