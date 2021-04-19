祖母怕孫仔變白癡要求改名　台爸問點做　呂秋遠：你先戒掉做媽寶

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-04-19 09:00

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓

這位施主，你現在面臨最嚴重的人生議題，其實不是兒子改名，而是你跟母親的關係。事實上，女人不怕老公跑，就怕老公是媽寶，如果繼續這樣下去，我可以肯定你兒子不會是宮主所說的樣子，但是我怕你終究會是，而且就算改名成鮭魚也沒救。

先問問你自己，宮主與媽媽掉進水裏，你會救哪1個人？你的反射動作一定是救媽媽，反正宮主有神佛護體，一定可以自己爬上岸的，不是嗎？為什麼？因為你在意宮主的話，是因為媽媽，是因為她是宮主的忠誠信徒，受到她的影響，你才開始不可信其無。否則，你不是信徒，為什麼要在意神棍，喔，不是，是宮主所說的話？明明你就是在意媽媽，才會覺得改名很重要，不是嗎？所以，你有兩個議題要處理，第1個是媽媽，第2個是信仰。

媽媽的部分，你得要開始學着戒掉「我媽說」3個字。媽媽的話可以參考，但是決定權卻是在你。她的許多人生經驗，確實比你豐富，可是她說什麼，沒有這麼重要，也不該掌控你的人生。你不需要干涉她的信仰，她的信仰也不該改變你的人生。改名只是其中一件「小事」，其他日常生活的一切，你都該自己做決定，而不是把她的話當作重要的指引。不然，即使可以讓你的孩子成為總統，你忍心讓孩子叫做罔腰、罔飼、罔生嗎？

呂秋遠認為事主要學會勇敢保護妻子及兒子，而不要再成為媽寶。（《愛回家之開心速遞》劇照）

接着，你要學着脫離她的「幫忙」，無論是帶小孩、給錢、住在她的房子等等，都是幫忙。如果你結婚生子，都還需要她的「大力協助」，那麼你應該做的是離婚送養，而不是仰賴媽媽。身為家人，她可以偶爾幫你，但是她不該成為你生活中的主要支柱，畢竟習慣依賴別人的人，就得承擔哭泣的風險，你得靠她才能維持家庭，就別怪她對你控制，因為是你靠着依賴她成家，她靠着你依賴她而有人生目標，這樣下去，拖累的人，不只是你，還有你太太跟孩子。

如果你可以嘗試脫離對於媽媽在心理與物質上的依賴，我們就可以接着談信仰了。有信仰不是不好，但是為了信仰而更改自己不喜歡的名字，就大可不必。如果是偶爾，我特別強調「偶爾」，是因為「經常」也不行。孩子感冒喝香灰水，在喝一口的情況下，如果可以讓全家人安心，我可以忍。孩子半夜哭泣不停，把衣服拿去廟裏收驚，如果可以讓爸媽覺得惡鬼會因此而跑掉，我可以忍。孩子會對着空氣叫姐姐，如果我看不到，但是孩子信誓旦旦姐姐躲在牆角，去廟裏焚燒銀紙，讓這位姐姐早點投胎，我還是可以忍。但是，跟我說如果不改名，我孩子會變成白癡，我會先把這位宮主打成白癡，無論他是長春宮、慈寧宮、儲秀宮都一樣。

呂秋遠指媽寶就是無限度地聽從母親的人，最終只會令自己失去家庭。（《愛回家之開心速遞》劇照）

信仰，要有點限度，毫無限制的信仰叫做迷信。就像是無限度的聽媽媽的話，叫做媽寶。迷信，會讓你失去人生，媽寶，會讓你失去家庭。無論如何，你都該讓自己勇敢的捍衛你保護這個家的決心，而不是讓媽媽與宮主決定你的家庭與人生。所以，你該怎麼做呢？

我的建議是，你可以跟媽媽說，你有去其他的宮廟（例如慈寧宮、長春宮、太極殿等等）博杯，其他寺廟的正神都說，要是改名的話，孩子可能會剋走阿嬤。相信我，事情就會這麼解決了。對於1個沈迷於信仰的人，以毒攻毒是最有用的。施主，請堅持住你的信念，而且永遠記得，支持你走下去的，不是神明或媽媽的話，而是你的太太與兒子，在你身邊的笑臉。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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